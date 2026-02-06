Grafico del giorno: EURUSD dopo i dati dall'Europa e il mercato del lavoro statunitense più debole

La coppia EUR/USD sta attualmente scambiando intorno a 1,17953. Il mercato mostra una volatilità moderata in risposta agli ultimi dati macro dall’Europa e agli aggiornamenti sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. La coppia ha registrato un ritracciamento dai recenti massimi locali, poiché gli impulsi provenienti dai dati industriali e dai segnali della BCE sono stati troppo deboli per sostenere il precedente slancio rialzista. Gli investitori restano cauti, monitorando sia il sentiment di avversione al rischio sia le aspettative sulle decisioni del nuovo presidente della Fed.
Cosa sta influenzando oggi il tasso EUR/USD?
Decisioni e comunicazioni della BCE
Ieri la BCE ha mantenuto i tassi di interesse invariati, in linea con le aspettative del mercato. La banca ha sottolineato un’inflazione relativamente stabile e il rischio di un euro eccessivamente forte, limitando così lo spazio per ulteriori apprezzamenti della valuta. In pratica, ciò significa che l’EUR/USD sta reagendo principalmente ai dati macroeconomici e al sentiment di mercato, più che alle decisioni della BCE in sé.
Dati sul mercato del lavoro statunitense
I recenti dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti hanno mostrato un aumento dei licenziamenti Challenger da 35.000 a 108.000, oltre a richieste di sussidio di disoccupazione settimanali più elevate, pari a 231.000 contro le 213.000 attese. Le offerte di lavoro JOLTS sono scese a 6,5 milioni, mentre il mercato ne prevedeva 7,2 milioni, segnalando un mercato del lavoro leggermente più debole.
Sentiment di avversione al rischio e dati europei
Dati industriali più deboli dalla Germania e un modesto calo delle borse europee stanno mantenendo un sentiment di moderata avversione al rischio. Le fluttuazioni a breve termine dell’EUR/USD sono contenute e la coppia rimane sotto il livello di 1,18. Tuttavia, la struttura generale del trend rialzista per l’euro resta intatta.
Nuovo presidente della Fed e aspettative del mercato
I mercati ripongono speranze nel nuovo presidente della Fed, aspettandosi una certa indipendenza dalle pressioni dell’amministrazione statunitense. Gli investitori prevedono che la Fed non cederà alle richieste di tagli dei tassi rapidi e aggressivi, che potrebbero destabilizzare i mercati. Questo fattore conferisce al dollaro statunitense una certa forza agli occhi degli investitori, limitando allo stesso tempo movimenti improvvisi sul mercato, inclusi forti guadagni del USD contro l’euro.
