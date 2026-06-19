Grafico del giorno: GBPCHF in rialzo grazie alla ripresa delle vendite al dettaglio 🇬🇧 📈 (19.06.2026)

La sterlina britannica sta recuperando slancio sul finire della settimana, sostenuta da una serie di dati economici del Regno Unito migliori delle attese. Questo inatteso balzo delle vendite al dettaglio ha arrestato con successo la fase di debolezza che la valuta britannica stava registrando nei confronti della maggior parte delle valute del G10. A guidare il recupero è il cambio GBP/CHF, che ha superato con decisione le principali medie mobili, consolidando il forte posizionamento della sterlina sui mercati europei in questa giornata di venerdì. GBPCHF mostra una prospettiva rialzista, rimbalzando con decisione a 1,0651 dopo aver trovato supporto vicino al livello di Fibonacci del 38,2%. Il cambio quota stabilmente sopra le medie mobili a 10, 30 e 100 giorni (EMA), confermando la tenuta del trend al rialzo. Con l’RSI a 56,7, c’è ancora ampio margine per ulteriori rialzi verso i recenti massimi locali. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando GBPCHF oggi? Sorpresa positiva nelle vendite: trainate dalla terza primavera più calda mai registrata e dalle promozioni commerciali, le vendite al dettaglio nel Regno Unito sono aumentate dell’1,2% a maggio 2026, recuperando dopo un calo dell’1,0% ad aprile. La crescita ha nettamente superato le previsioni degli economisti, con vendite su base annua in aumento del 3,2%. I grandi magazzini e il commercio online hanno registrato performance particolarmente forti, portando la quota dell’e-commerce al 28,8%, anche se i volumi complessivi restano ancora dello 0,4% sotto i livelli pre-pandemia del febbraio 2020. Sostenibilità del trend fragile: nei tre mesi fino a maggio 2026, i volumi delle vendite sono saliti dello 0,4%, sostenuti dalla forte domanda di prodotti tecnologici e articoli per l’outdoor. Tuttavia, la fiducia dei consumatori nel lungo periodo rimane fragile. I consumatori mostrano cautela negli acquisti di beni costosi a causa delle pressioni sul costo della vita e dell’incertezza geopolitica legata al conflitto in Iran. Grandi catene di supermercati come Tesco e Morrisons hanno già segnalato un evidente rallentamento della crescita delle vendite dall’inizio del conflitto. Svolta politica di Burnham: la vittoria parlamentare decisiva del sindaco della Greater Manchester, Andy Burnham, nella circoscrizione di Makerfield apre la strada a una possibile sfida contro il primo ministro Keir Starmer, considerato politicamente indebolito e sempre più impopolare. Accreditato come possibile futuro primo ministro e molto apprezzato tra i membri del partito, Burnham rafforza la sua posizione proprio mentre Starmer affronta richieste di dimissioni da parte di circa un quarto dei suoi parlamentari, preparando così il terreno per una forte instabilità politica nel futuro del governo laburista.

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