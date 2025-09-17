Grafico del giorno: GBPUSD (17.09.2025)

La sterlina britannica oggi scende dello 0,1% contro il dollaro, ma resta la valuta più resiliente del G10 di fronte al rimbalzo del dollaro USA. L’inflazione (CPI) è risultata in linea con le attese, ma rimane a livelli record, limitando la flessibilità della Bank of England, mentre l’attenzione sul Regno Unito è ulteriormente accentuata dalla seconda visita di Stato di Donald Trump quest’anno. La correzione odierna del GBPUSD si è fermata al ritracciamento Fibonacci del 78,6% dell’ultimo trend ribassista. Questo supporto è relativamente debole, vista la probabile impennata di volatilità attorno alla decisione della Fed, ma restare sopra la EMA a 10 giorni (gialla) dovrebbe aiutare a preservare l’attuale trend rialzista. Fonte: xStation5 Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cosa sta influenzando il GBPUSD oggi?

L’inflazione nel Regno Unito ad agosto si è mantenuta al 3,8% a/a, il livello più alto da gennaio 2024. Le pressioni sui prezzi persistono nonostante tassi d’interesse ancora restrittivi (attualmente 4%), crescita economica lenta e produttività del lavoro in ritardo. Tuttavia, il dato CPI in linea con le attese, unito al più ampio rimbalzo del dollaro, ha interrotto una serie di due giorni di guadagni sopra la media per il GBPUSD. L’aumento dei costi abitativi e degli affitti resta il maggiore onere per i consumatori britannici (+6%), con i prezzi alimentari che si confermano tra i principali fattori di crescita dei prezzi ad agosto (+5,1% a/a). Questo è stato parzialmente compensato dal rallentamento della crescita dei prezzi nei servizi di trasporto (principalmente tariffe aeree) e nel settore alberghiero e ristorazione. L’assenza di sorprese nell’inflazione ha leggermente raffreddato il sentiment rialzista sulla sterlina, ma la divergenza di politica monetaria tra Regno Unito e USA dovrebbe continuare a sostenere la valuta. Il mercato si aspetta un taglio dei tassi della Fed di 25 punti base oggi, mentre domani la Bank of England dovrebbe mantenere i tassi fermi. Considerate le pressioni salariali e l’inflazione più alta del G10 nel Regno Unito, la BoE non ha margine per essere “più accomodante del previsto”, a differenza della Fed. Nel frattempo, è in corso la seconda visita di Donald Trump nel Regno Unito quest’anno. Oltre agli eventi cerimoniali, il viaggio sta già servendo come piattaforma per negoziazioni chiave su commercio e investimenti. In particolare, entrambe le parti hanno concordato il Tech Prosperity Deal, con i colossi tecnologici USA (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) che investiranno circa 31 miliardi di sterline nei settori della tecnologia quantistica e dell’IA del Regno Unito.

