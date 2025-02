Grafico del giorno - Gold (25.02.2025)

Il prezzo dell'oro ha continuato la sua straordinaria ascesa questa settimana, toccando brevemente un massimo storico di $2.956,19 per oncia prima di ritirarsi leggermente a $2.937,65. Il metallo prezioso ha guadagnato un impressionante 12,3% da inizio anno e circa il 44% negli ultimi dodici mesi, superando la maggior parte delle classi di attivi tradizionali durante questo periodo di incertezze economiche elevate. Paure di recessione alimentano la domanda di beni rifugio Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La sessione di trading di lunedì ha segnato un cambiamento decisivo nella narrativa del mercato, passando da "politiche pro-crescita ritardate" a preoccupazioni sul fatto che le azioni della nuova amministrazione statunitense "possano cominciare a causare danni economici reali." Questo cambiamento di sentiment è stato catalizzato dal dato inaspettatamente debole del PMI dei servizi di venerdì, che ha portato l'Indice di Sorprese Economiche di Citi al suo livello più negativo da settembre 2024. I dati deludenti, insieme all'iniziativa di riduzione dei costi DOGE dell'amministrazione e ai piani per ridurre aggressivamente la forza lavoro governativa, hanno sollevato preoccupazioni legittime sulla spesa pubblica. Rendimenti dei titoli di stato e aspettative sulla politica monetaria I rendimenti dei Treasury statunitensi a 10 anni sono scesi ai livelli più bassi da più di due mesi (4,34%), con gli investitori che scommettono sempre di più su un possibile taglio dei tassi da parte della Federal Reserve. I mercati swap ora prevedono che il prossimo allentamento della Fed arrivi circa due mesi prima rispetto a quanto previsto solo la settimana scorsa, con circa 53 punti base di tagli già scontati per il 2025. L'asta mensile del Tesoro per i titoli biennali ha visto una domanda record da parte degli offerenti indiretti, segnalando una forte fiducia nelle future riduzioni dei tassi. Tagli dei tassi previsti. Fonte: Bloomberg L.P. Afflussi negli ETF accelerano Il rally dell'oro ha ricevuto ulteriore slancio grazie a un rinnovato interesse per gli ETF supportati da lingotti. La scorsa settimana ha visto i maggiori afflussi netti dal 2022, con gli analisti di ANZ Banking Group che hanno notato "un aumento evidente nei flussi fisici negli ETF supportati da oro." Questo acquisto istituzionale fornisce ulteriore supporto tecnico per la traiettoria rialzista dell'oro. La barriera psicologica dei $3.000 Con otto settimane consecutive di guadagni—la migliore serie dal 2020—l'oro si sta avvicinando alla barriera psicologica dei $3.000. Gli analisti tecnici di RHB Retail Research suggeriscono che, nonostante la lieve pressione di vendita di lunedì, i rialzisti mantengono il "vantaggio" sulla base del grafico giornaliero. GOLD (Intervallo D1) L'oro sta scambiando al di sotto del suo massimo storico, vicino al precedente picco di $2.937. I rialzisti mirano a stabilire un nuovo massimo, mentre i ribassisti cercheranno di testare nuovamente il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% a $2.856. Se dovesse avere successo, la media mobile semplice a 30 giorni a $2.832 potrebbe essere testata. L'RSI è vicino a formare una divergenza ribassista dopo essere uscito dalla zona di ipercomprato. Il MACD ha dato un segnale di vendita e sta iniziando ad allargarsi.



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.