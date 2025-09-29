Grafico del giorno - GOLD (29.09.2025)

L’oro guadagna oggi l’1,10% e rompe la soglia dei 3.800 $ l’oncia. Anche i futures di dicembre salgono fino a 3.840 $. Il principale motivo di questi forti afflussi di capitale, già a inizio settimana, è la corsa ai beni rifugio in un contesto di incertezza legato all’imminente shutdown del governo USA, rafforzata dalle attese di tagli dei tassi da parte della Fed e da un dollaro più debole. Argento e platino stanno guadagnando ancora di più.
Attualmente, il mercato prezza con una probabilità del 90% un taglio di 25 pb nella prossima riunione e con una probabilità del 68% un ulteriore taglio a dicembre. Il rischio di shutdown del governo USA rimane un fattore di breve termine. I fondi scadranno a mezzanotte del 30 settembre se i politici non troveranno un accordo. I mercati continuano a prezzare un rischio elevato di chiusura, sebbene inferiore rispetto al fine settimana. I repubblicani hanno ribadito che non faranno concessioni per l’approvazione di un finanziamento temporaneo. Le tensioni sono aumentate quando, la scorsa settimana, l’Ufficio per la Gestione e il Bilancio della Casa Bianca ha ordinato alle agenzie di preparare piani di licenziamenti di massa in caso di shutdown.
Al momento, i repubblicani stanno cercando di far passare un cosiddetto disegno di legge “stopgap” fino a novembre, mentre i democratici vogliono annullare i recenti tagli all’assistenza sanitaria/Medicaid prima di sostenere la legislazione. I leader del Congresso si incontreranno con il presidente Donald Trump per una mediazione. Uno shutdown potrebbe ritardare la pubblicazione di dati macroeconomici chiave, tra cui quelli sul mercato del lavoro previsti per questa settimana.
Con l’oro in rialzo di oltre il 45% da inizio anno, più del 10% solo questo mese, e il dollaro in calo di oltre il 9,50% nello stesso periodo, le preoccupazioni per la de-dollarizzazione e lo scetticismo sull’indipendenza della Fed stanno rafforzando l’attrattiva del metallo come bene rifugio. La forte domanda di oro continua sia da parte delle istituzioni che delle banche centrali. Singapore e Hong Kong stanno ampliando i loro caveau, mentre la Cina sta aumentando le riserve.
