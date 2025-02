Grafico del giorno - HK.cash (12.02.2025)

L'Hang Seng Index è salito dell'1,6% oggi, trainato principalmente dal forte rialzo delle azioni tecnologiche, mentre l'ottimismo sull'intelligenza artificiale ha superato le preoccupazioni legate alla politica della Federal Reserve statunitense. I guadagni dell'indice sono stati guidati dai giganti tech Alibaba e Tencent, anche se la piattaforma di food delivery Meituan ha pesato negativamente sull'andamento complessivo. Slancio dell’AI Le azioni tecnologiche cinesi quotate a Hong Kong hanno registrato un forte slancio, con l’indice di settore in rialzo fino al 2,7%. Le azioni di Alibaba sono balzate fino al 6,6% dopo le indiscrezioni su una possibile collaborazione con Apple per lo sviluppo di funzionalità AI per il mercato cinese. Questo sviluppo, insieme alla recente ascesa di DeepSeek e alle ottime performance dei modelli di intelligenza artificiale cinesi nei benchmark globali, ha riacceso la fiducia degli investitori nelle capacità dell’AI cinese. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Divergenza nelle valutazioni Nonostante i recenti guadagni, le azioni cinesi continuano a essere scambiate a valutazioni interessanti rispetto ai mercati globali. L’indice MSCI China ha un rapporto prezzo/utili stimato di circa 12x, meno della metà rispetto al 26x dell'S&P 500, creando potenziali opportunità per gli investitori value. Questo divario ha iniziato ad attirare hedge fund globali, con BNP Paribas che riporta un 7% netto di investitori intervistati intenzionati ad aumentare l’esposizione alla Cina nel 2025. Azioni cinesi sottovalutate. Fonte: Bloomberg L.P. Difficoltà di mercato Mentre l'entusiasmo per l'AI spinge i guadagni, persistono diverse sfide: L'ultimo aggiornamento dell'indice MSCI rimuoverà 20 azioni cinesi dai suoi benchmark, evidenziando le preoccupazioni continuative delle istituzioni.

L'impatto potenziale sul mercato dall’imminente IPO di CATL potrebbe compromettere la liquidità.

Preoccupazioni persistenti sulle tensioni commerciali tra USA e Cina e sulla politica della Federal Reserve.

Debole sentimento dei consumatori nella Cina continentale. Prospettive a breve termine L'attenzione del mercato sarà focalizzata sui prossimi dati sull'inflazione negli Stati Uniti e sui risultati economici del quarto trimestre in Cina per ottenere indicazioni sulla direzione del mercato. Sebbene i flussi istituzionali mostrino segni di ritorno verso le azioni cinesi, la sostenibilità del rally alimentato dall'AI dipenderà dalla capacità delle aziende di fornire utili solidi, con i prossimi risultati trimestrali di Alibaba che rappresentano una prova chiave per il sentiment del mercato. HK.cash (Intervallo D1) L'Hang Seng Index sta negoziando sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e ha rotto sopra la linea di tendenza ribassista iniziata a inizio ottobre. I rialzisti punteranno a spingere il prezzo sopra il livello di ritracciamento del 78,6%, mentre i ribassisti cercheranno di farlo tornare sotto la linea di tendenza. Se riusciranno, potrebbero mirare a un test del livello di ritracciamento del 38,2% e delle medie mobili chiave. L'RSI è in divergenza rialzista da metà gennaio, con una possibile correzione mentre si avvicina alla zona di ipercomprato. Nel frattempo, il MACD continua a mostrare una chiara divergenza rialzista. Fonte: xStation

