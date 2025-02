Grafico del giorno - HK.cash (21.02.2025)

L'indice Hang Seng è aumentato drasticamente oggi, registrando il suo più grande guadagno giornaliero degli ultimi mesi, con le azioni tecnologiche cinesi che hanno guidato un rally ampio. L'indice ha chiuso in rialzo del 3,7%, a 23.362,09, con il settore tecnologico che ha registrato il suo aumento più significativo in tre anni, principalmente grazie al report straordinario sugli utili di Alibaba e all'ottimismo crescente sulle capacità di intelligenza artificiale della Cina. Rinascita del Settore Tecnologico Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni di Alibaba sono aumentate di quasi il 14% dopo aver riportato risultati trimestrali impressionanti, con ricavi superiori alle stime e una forte crescita nelle sue attività principali. L'impegno aggressivo dell'azienda nell'intelligenza artificiale, in particolare la dichiarazione del CEO Eddie Wu sullo sviluppo dell'AGI come "obiettivo principale", ha riacceso l'interesse degli investitori per le azioni tecnologiche cinesi. L'indice Hang Seng Tech è schizzato in su del 6,37%, raggiungendo livelli non visti dal 2022, segnando un ingresso decisivo nel territorio del mercato toro. Sovraperformance del Settore Tecnologico. Fonte: Bloomberg L.P. Catalizzatore AI e Sostegno Politico Il rally guadagna ulteriore slancio grazie alla recente scoperta AI di DeepSeek, che ha portato a una rivalutazione più ampia del potenziale delle aziende tecnologiche cinesi nella corsa globale all'IA. L'incontro recente tra il presidente Xi Jinping e Jack Ma e altri dirigenti tecnologici ha anche rafforzato il sentiment, suggerendo un ambiente normativo più favorevole per lo sviluppo del settore. Questo cambiamento nella posizione politica ha contribuito a un guadagno straordinario di 1,3 trilioni di dollari nelle azioni cinesi, mentre i fondi globali si riversano nel mercato. Riforme Strutturali e Transizione Economica Mentre la risposta immediata del mercato è ampiamente positiva, alcuni analisti mantengono una posizione cauta. Ron Temple, capo stratega di mercato di Lazard Inc., sostiene un approccio "affittare, non possedere", sottolineando la necessità di riforme strutturali importanti per sostenere questi periodi di crescita. Questa prospettiva acquista rilevanza mentre i funzionari cinesi, guidati dal premier Li Qiang, spingono per un riequilibrio economico verso la crescita guidata dal consumo e l'espansione del settore dei servizi. Prospettive Future Guardando al futuro, la traiettoria del mercato sarà probabilmente influenzata da diversi fattori chiave: Il successo degli sforzi di riequilibrio economico della Cina verso una crescita trainata dal consumo

Sviluppi in corso nelle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, in particolare con l'interazione tra il Segretario al Tesoro Scott Bessent e i suoi omologhi cinesi

L'evoluzione delle capacità dell'IA in Cina e la competitività globale del suo settore tecnologico

L'efficacia delle misure governative a sostegno delle imprese private e dei mercati dei capitali L'attuale rally, pur impressionante, avrà bisogno di un sostegno politico continuo e di progressi concreti nelle riforme economiche per mantenere il suo slancio fino al 2025. HK.cash (Intervallo D1) L'Hang Seng, rappresentato da HK.cash, si sta avvicinando al massimo di ottobre a 23.471. Per i rialzisti, la prossima resistenza è fissata al massimo di dicembre 2021 di 24.331, seguita dal picco inferiore di un doppio massimo a 25.114. I ribassisti, d'altra parte, tenteranno di scendere al di sotto del livello di ritracciamento di Fibonacci del 78,6%, puntando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. L'RSI si trova nella zona di ipercomprato, il che potrebbe suggerire una potenziale correzione o una fase di raffreddamento. Nel frattempo, il MACD continua a mostrare una divergenza rialzista. Fonte: xStation

