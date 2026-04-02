Grafico del giorno: il petrolio rimbalza bruscamente dopo il discorso di Trump sull'Iran 🛢️ 📈 Gli Stati Uniti abbandoneranno Hormuz❓(02.04.2026)

Nel frattempo il Brent crude sta risalendo sopra i 100 $ al barile (OIL: +7,6%), cancellando quasi tutte le perdite delle ultime tre sedute, segno di forti tensioni sui mercati energetici legate al conflitto in Medio Oriente.

Il discorso di Donald Trump, però, non ha delineato alcuna "strategia di uscita" concreta dal conflitto, e il suo tono aggressivo ha indebolito l’ottimismo del mercato che si era formato in precedenza sulle possibili prospettive di pace con l’Iran.

Il contratto OIL sta ritornando dinamicamente sopra la Media Mobile Esponenziale a 10 giorni (EMA10, gialla), confermando un forte trend rialzista. Tuttavia, il prezzo si sta avvicinando a un livello di resistenza ripetutamente testato a 110$, e un RSI quasi in ipercomprato (vicino a 70) potrebbe limitare i guadagni oltre questa soglia. Fonte: xStation5

Cosa sta guidando il rialzo dell’OIL oggi?

Nel suo discorso, Donald Trump ha annunciato che gli obiettivi strategici dell’"Operazione Epic Fury" sono prossimi al completamento e che la guerra in Iran durerà approssimativamente altre due o tre settimane. Ha promesso la distruzione finale dei programmi nucleari e missilistici iraniani, minacciando attacchi alle infrastrutture energetiche. Sebbene il discorso abbia in gran parte ripetuto molte delle posizioni già note di Trump, i commenti riguardanti lo Stretto di Hormuz e il tono complessivamente bellicoso hanno eroso l’ottimismo visto nelle sessioni recenti.

Il Presidente degli USA ha sottovalutato l’importanza dello Stretto di Hormuz per gli Stati Uniti, sostenendo che il paese è energeticamente indipendente. Ha esortato le nazioni asiatiche ed europee a proteggere la rotta da sole, suggerendo loro di acquistare petrolio americano al posto di affidarsi alla sicurezza della zona. Gli esperti mettono in dubbio il suo ottimismo su un rapido calo dei prezzi del carburante, richiamando l’attenzione su possibili danni permanenti alle infrastrutture e sui costi energetici record negli USA (superiori a 4$ al gallone).

I vertici militari iraniani hanno risposto al discorso di Trump promettendo di continuare la guerra fino all’"umiliazione e resa" di Stati Uniti e Israele. Teheran ha respinto le affermazioni secondo cui le sue forze armate siano indebolite, minacciando "attacchi ancora più potenti e distruttivi". Il comando iraniano ha sottolineato che Washington sottostima le loro capacità strategiche, e le promesse di Trump di "riportarli all’età della pietra" non fanno che escalation del conflitto, escludendo una tregua rapida.