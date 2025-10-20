Grafico del giorno: JP225 (20.10.2025)

Punti chiave Record del Nikkei: L’indice giapponese Nikkei 225 ha raggiunto un nuovo record, superando il 49.000 punti con un rialzo di oltre il 3%, spinto dalle speranze di stabilità politica.

L’indice Nikkei 225 in contanti sale oggi di oltre il 3%, superando i 49.000 punti e segnando un nuovo record storico, dopo il precedente massimo registrato all’inizio di ottobre. Il rialzo riflette le speranze di porre fine al blocco politico in Giappone. Anche il più ampio Topix Index ha registrato guadagni del 2%, trainato principalmente dai settori elettronico e finanziario. L’aumento è principalmente guidato dalle aspettative sulla conclusione delle negoziazioni per la coalizione. Il Partito Liberal Democratico (LDP) è pronto a firmare un accordo di coalizione con il Japan Innovation Party (Ishin). Il futuro primo ministro del nuovo governo dovrebbe essere l’attuale leader del LDP, Sanae Takaichi, nota per le sue posizioni pro-crescita, che hanno recentemente portato a un forte aumento dei rendimenti giapponesi e a una debolezza dello yen, a causa delle attese di ingenti emissioni di debito per finanziare la maggiore spesa pubblica. I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi a 10 anni hanno già raggiunto l'1,66%, significativamente al di sopra dell'attuale tasso di riferimento dello 0,5%. Fonte: Bloomberg Finance LP Stabilizzazione politica e il “Takaichi Trade”

L’LDP e Ishin hanno raggiunto un ampio accordo, con la firma ufficiale della coalizione prevista per oggi. Takaichi, come leader del LDP, è praticamente garantita come Primo Ministro, con il supporto dei membri di Ishin. Il voto per l’approvazione del governo è fissato per domani. La probabilità di una politica pro-stimolo sta portando a continui vendite di bond, acquisti di azioni e a una leggera debolezza dello yen. Tuttavia, l’USD/JPY ha registrato un significativo ritracciamento nelle ultime sessioni, stabilizzandosi tra 150 e 151. Durante la campagna per la leadership del LDP, Takaichi ha promosso piani per un aumento della spesa pubblica in settori strategici come difesa, tecnologia, cybersecurity e energia nucleare. Situazione tecnica sul JP225

Il JP225 ha registrato un +25% quest’anno, con un’accelerazione della crescita recente non del tutto giustificata dai movimenti valutari. Si parla nuovamente di un possibile ritorno del carry trade, nonostante il rischio di aumenti dei tassi in Giappone. Interessante notare che i guadagni in Giappone hanno recentemente superato quelli di Wall Street. I prossimi livelli di resistenza del JP225 sono 50.000 punti e 51.000 punti, quest’ultimo coincidente con l’estensione 200,0% del calo dall’inizio dell’anno. Il supporto si trova all’estensione 161,8%, intorno a 47.000 punti.

