Grafico del giorno: L'ARGENTO riprende quota 📈 Il premio di Shanghai segnala una forte domanda 🇨🇳

I future sull’argento stanno riprendendo guadagni dinamici, salendo di un ulteriore 6,5% e riconquistando livelli superiori ai 110 dollari, nonostante un “campanello d’allarme” tecnico emerso nella sessione di ieri (inverted hammer). I metalli preziosi continuano a cavalcare l’onda delle rinnovate tensioni commerciali, mentre una domanda senza precedenti dalla Cina fornisce ulteriore supporto a valutazioni record. Fonte: xStation5 Cosa sta guidando l’ARGENTO oggi? Ritorno dei dazi di Trump: Il presidente USA Donald Trump torna a una strategia commerciale del “bastone e della carota”, lanciando nuove minacce tariffarie contro i partner commerciali degli Stati Uniti. L’escalation della retorica commerciale aumenta il premio per il rischio geopolitico e indirizza i flussi di capitale verso gli asset reali, a scapito di valute e obbligazioni. Minacce contro il Canada: Il riavvicinamento diplomatico tra Cina e Canada ha spinto Trump a minacciare dazi del 100% su tutti i prodotti canadesi qualora il Paese non finalizzi un accordo commerciale completo con la Cina. Il primo ministro canadese Mark Carney ha definito la mossa di Trump un bluff, volto a fissare l’asticella per i negoziati sul libero scambio tra USA e Canada. Aumento dei dazi sulla Corea del Sud: Oltre al Canada, anche la Corea del Sud è nel mirino di Trump, poiché il suo parlamento non ha ancora ratificato l’accordo commerciale firmato con gli Stati Uniti lo scorso anno. Il “ritardo legislativo” ha spinto Trump ad aumentare tutti i dazi ritorsivi — inclusi quelli su auto, legname e prodotti farmaceutici — dal 15% al 25%. Ciò non ha impedito ulteriori rialzi del mercato azionario coreano, che si attende la ratifica a febbraio. Prezzi in forte rialzo in Cina: I contratti sull’argento in Cina hanno superato oggi i 125 dollari, divergendosi dai circa 112 dollari negli Stati Uniti. Il crescente premio di prezzo a Shanghai rispetto al Comex segnala tensioni nell’offerta globale e conferma che la domanda fisica cinese sembra essere il principale motore fondamentale dell’attuale trend. A supporto di ciò vi sono anche i dati sulle esportazioni cinesi, che mostrano spedizioni del metallo nel 2025 ai massimi da 16 anni. Il trading speculativo alimenta un mercato poco liquido: Il mercato dei future sull’argento è molto meno liquido rispetto a quello dell’oro (il turnover giornaliero a Londra è circa cinque volte inferiore), il che implica che nuove posizioni speculative abbiano un impatto sproporzionato sui prezzi. I trader di momentum di breve periodo e gli investitori che utilizzano l’argento come copertura macro amplificano la volatilità e accelerano le rotture rialziste.

