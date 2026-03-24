Grafico del giorno – L'incertezza influenza i prezzi del petrolio Brent (24.03.2026)

- Tensione geopolitica: il petrolio resta volatile mentre i mercati valutano l’ultimatum di 5 giorni di Trump alla luce dei continui attacchi israeliani e delle ritorsioni iraniane.
- Supporto chiave: il Brent ha difeso con successo il livello di 95$, mantenendo intatta la tendenza rialzista più ampia del 2026 nonostante le oscillazioni recenti del 10%.
- Segnale di mercato: mentre la backwardation indica una offerta ristretta, un calo di 1–2$ negli spread calendariali segnerebbe un’inversione di tendenza definitiva.
- Tensione geopolitica: il petrolio resta volatile mentre i mercati valutano l’ultimatum di 5 giorni di Trump alla luce dei continui attacchi israeliani e delle ritorsioni iraniane.
- Supporto chiave: il Brent ha difeso con successo il livello di 95$, mantenendo intatta la tendenza rialzista più ampia del 2026 nonostante le oscillazioni recenti del 10%.
- Segnale di mercato: mentre la backwardation indica una offerta ristretta, un calo di 1–2$ negli spread calendariali segnerebbe un’inversione di tendenza definitiva.
Cosa sta succedendo con il petrolio?
Il Brent ha ridotto le perdite durante la sessione di ieri, nonostante un calo iniziale di circa il -10%, un evento eccezionalmente raro in questo mercato. Il brusco calo dei prezzi è seguito alle dichiarazioni di Donald Trump, che ha suggerito l’avvio di negoziati per un accordo con l’Iran e ha indicato che un’intesa potrebbe arrivare a breve. Trump ha annullato l’attacco pianificato alle infrastrutture energetiche, concedendo all’Iran una finestra di 5 giorni per finalizzare i colloqui. Sebbene Teheran abbia ufficialmente negato che siano in corso trattative, la dinamica attuale inizia a ricordare i negoziati commerciali dello scorso anno con la Cina.
Stanno realmente avvenendo negoziati di pace?
Mentre Donald Trump ha sospeso gli attacchi americani alle principali strutture energetiche, gli attacchi aerei guidati da Israele sono proseguiti durante la notte, concentrandosi principalmente sulle infrastrutture legate al gas. L’Iran ha risposto con attacchi di ritorsione contro Israele e altri stati regionali, tra cui Bahrain e UAE. Il Wall Street Journal riporta che i paesi del Golfo Persico stanno considerando un coinvolgimento più diretto nel conflitto. L’Arabia Saudita ha concesso agli Stati Uniti l’accesso alle proprie basi aeree per le operazioni e sta valutando l’uso diretto delle proprie forze militari. Nel frattempo, gli UAE stanno concentrando gli sforzi nel colpire le basi finanziarie ed economiche dell’Iran.
Nonostante il rifiuto ufficiale dell’Iran di riconoscere l’esistenza di un dialogo, i media suggeriscono che i negoziati avvengano tramite “canali secondari”, con il Pakistan che si offre come mediatore. Esiste il rischio che Donald Trump sia eccessivamente ottimista riguardo ai segnali di de-escalation, che potrebbero provenire solo da una fazione iraniana, mentre gli elementi più duri del regime restano contrari alla pace. La situazione richiama gli eventi del 2025, quando Trump annunciò un’intesa con la Cina dopo che entrambe le parti avevano aumentato le tariffe oltre il 100%. Nonostante i primi rifiuti di Pechino, due settimane dopo fu firmato un accordo per ridurre le tariffe al 30%. Attualmente, l’Iran richiede la completa rimozione delle sanzioni, riparazioni finanziarie e il ritiro degli Stati Uniti dalla regione, mentre Washington insiste sulla sospensione totale del programma nucleare iraniano.
Situazione di mercato
Il Brent è attualmente scambiato intorno ai 100 USD al barile sul contratto di maggio, mentre il contratto di aprile resta significativamente sopra questo livello. Dopo l’arresto della vendita di ieri, i guadagni odierni restano limitati. Considerando la scadenza di 5 giorni fissata dagli Stati Uniti, la volatilità potrebbe temporaneamente diminuire, pur dovendo notare che Israele non ha ritirato le proprie operazioni militari contro l’Iran.
Sul fronte tecnico, il supporto chiave a 95 USD al barile resta intatto, coincidente con il ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Questo livello ha in passato rappresentato un punto di significative reazioni dei prezzi. Per il momento, la trendline rialzista—tracciata dai minimi di fine febbraio e del 10 gennaio—rimane intatta.
La curva dei futures resta in evidente backwardation e gli spread calendariali fino alla fine dell’anno restano elevati (sebbene inferiori ai livelli estremi osservati nel 2022). Una riduzione degli spread calendariali di circa 1–2 dollari segnerebbe un vero picco e il potenziale per un calo più profondo nelle settimane a venire. Da notare che i prezzi forward per l’inizio del 2027 si mantengono sopra gli 80 USD al barile, significativamente più alti rispetto ai livelli precedenti l’inizio del conflitto.
Fonte: Bloomberg Finance LP
📌Donald Trump lancia un nuovo avvertimento all'Iran. Si prospetta un'escalation?
Grafico del giorno 🚩L'indice VIX sale del 2,5% in un clima di crescente incertezza sui mercati azionari (26.03.2026)
Notizie del mattino: gli indici di borsa scivolano mentre il petrolio torna a quota 100 dollari (26.03.2026)
Pressione su UsdJpy
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.