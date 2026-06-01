Il Bitcoin crolla del 3%, raggiungendo il livello più basso dal 13 aprile 📉

Bitcoin è oggi in ritracciamento verso quota 72.000 dollari, e sul timeframe giornaliero si può osservare che l’RSI è già sceso vicino alla zona di “ipervenduto”, attestandosi a 32,6. Tuttavia, i minimi storici di mercato si sono generalmente formati con valori di RSI significativamente più bassi rispetto a quello attuale, suggerendo che, se questo fosse davvero un nuovo impulso ribassista, potrebbe essere ancora troppo presto per aspettarsi una stabilizzazione del trend negativo. I dati on-chain indicano che le whale hanno sospeso l’accumulazione di Bitcoin, un comportamento che storicamente ha preceduto fasi di debolezza durante i mercati ribassisti delle criptovalute. Sulla base dello storico ciclo dell’halving, un possibile minimo del prezzo di Bitcoin potrebbe emergere all’inizio dell’autunno 2026, mentre la domanda spot rimane ancora debole. Dal punto di vista stagionale, il periodo estivo tende a essere sfavorevole per il mercato crypto, con Bitcoin in calo oggi nonostante i guadagni record registrati dai mercati azionari globali. Anche i metalli preziosi sono sotto pressione insieme alle criptovalute, poiché i mercati stanno adeguando le aspettative verso un’inflazione leggermente più aggressiva e politiche monetarie delle banche centrali più restrittive rispetto al contesto osservato tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. Bitcoin (timeframe D1 / giornaliero) Fonte: xStation5 Osservando il grafico orario, Bitcoin rimane all’interno di un canale di prezzo ribassista ed è attualmente scambiato approssimativamente nella parte centrale di tale intervallo. I principali livelli di supporto si trovano in prossimità dei 67.000 dollari e nell’area compresa tra 60.000 e 61.000 dollari. Fonte: xStation5

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