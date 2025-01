Grafico del giorno - NATGAS (31.12.2024)

I futures sul gas naturale mostrano una volatilità accentuata poiché le previsioni meteo indicano un significativo calo delle temperature, alimentando forti movimenti di prezzo tra preoccupazioni per l'offerta e cambiamenti nelle posizioni di trading. Dopo un impressionante rally ieri, oggi il prezzo è leggermente in calo. Statistiche di mercato principali: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Prezzo attuale: $3,82 (-3%)

$3,82 (-3%) Massimo della sessione: $4,201 (massimo a 52 settimane)

$4,201 (massimo a 52 settimane) Sessione precedente: +15%

+15% Performance YTD: +58% Dinamiche meteorologiche:

Le previsioni aggiornate di The Weather Co. e Atmospheric G2 indicano temperature sotto la media in gran parte degli Stati Uniti orientali, dalla Florida al Maine, per gennaio. Il picco di questa ondata di freddo è previsto a metà mese, con AccuWeather che avverte di possibili condizioni di "neve e ghiaccio significative". Questo rappresenta un netto cambiamento rispetto al clima mite di autunno e inizio inverno. I meteorologi prevedono un raffreddamento significativo sulla costa orientale con una probabilità vicina al 95%. Queste temperature sotto la media dovrebbero persistere almeno fino a metà febbraio. Fonte: Bloomberg Financial LP. Rischi per l'offerta e la produzione

Gli analisti del settore, tra cui John Kilduff di Again Capital, avvertono del rischio di "freeze offs" che potrebbero interrompere i flussi di produzione di gas naturale, in particolare nella regione del Marcellus Shale. Questa minaccia arriva mentre i livelli di stoccaggio si sono normalizzati a solo il 5% sopra la media quinquennale, un calo significativo rispetto al surplus del 40% dell'inverno scorso. Trading e sentiment di mercato

I fondi di trading algoritmico sono passati da posizioni neutrali a nette lunghe, riflettendo un crescente sentimento rialzista. Il recente rally del contratto di febbraio ha segnato il suo maggior guadagno giornaliero dalla sua introduzione nel 2012, sottolineando la sensibilità del mercato alle aspettative di domanda legate al meteo. Prospettive per le esportazioni di GNL

Pressioni aggiuntive sulla domanda derivano dall'espansione della capacità di esportazione di GNL, con gli impianti Corpus Christi di Cheniere Energy e Plaquemines di Venture Global in fase di potenziamento. Questo avviene mentre le esportazioni globali di GNL hanno registrato la crescita più lenta dal 2015, un fattore che potrebbe supportare i prezzi in un mercato ristretto. NATGAS (Intervallo D1)

Il prezzo della commodity è attualmente sopra il livello di ritracciamento Fibonacci del 61,8%. L'RSI si sta raffreddando dopo aver sfiorato i livelli di ipercomprato, uno schema che storicamente ha preceduto potenziali movimenti al rialzo. Il MACD mostra una forte divergenza rialzista, rafforzando la possibilità di un continuo slancio positivo. La media mobile esponenziale (EMA) a 30 giorni si trova sopra il livello di ritracciamento Fibonacci del 23,6%, offrendo una solida zona di supporto per i rialzisti. Per i ribassisti, questo livello potrebbe rappresentare un target significativo, segnalando un potenziale cambiamento se infranto. Fonte: xStation.

