Grafico del giorno: NZDUSD (26.11.2025)

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha tagliato il tasso ufficiale (OCR) di 25 punti base al 2,25%, in linea con le attese, segnando probabilmente la fase finale del ciclo di allentamento iniziato nel 2024.
La decisione è arrivata in un contesto in cui l’inflazione CPI è al 3%, il limite superiore del target compreso tra l’1% e il 3%. Le previsioni indicano un calo verso il 2% entro la metà del 2026. L’economia neozelandese si è contratta dello 0,9% nel secondo trimestre; tuttavia, la RBNZ ritiene che la flessione sia dovuta a fattori temporanei e distorsioni stagionali, mentre le ultime proiezioni suggeriscono un moderato rimbalzo. Il comitato ha votato 5 a 1 a favore di un taglio di 25 pb, sottolineando che le future decisioni dipenderanno dall’andamento dell’inflazione e dell’attività economica.
Durante la conferenza stampa, il governatore ad interim Christian Hawkesby ha descritto la decisione come l’inizio di un ritorno a un contesto di politica monetaria più “noioso”. Hawkesby auspica che entro il 2026 la RBNZ scompaia dalle prime pagine dei giornali, che l’inflazione si avvicini al 2% e che la crescita economica torni alla normalità. Ha evidenziato che i rischi per le previsioni sono bilanciati: l’inflazione globale e l’incertezza politica restano sfide, ma le aspettative di inflazione interne si stanno stabilizzando e il mercato del lavoro mostra segnali di equilibrio. Come ha affermato, ogni opzione rimane “sul tavolo”, ma lo scenario centrale non prevede ulteriori tagli.
I mercati hanno interpretato la combinazione tra una mossa accomodante e una comunicazione equilibrata come meno dovish del previsto, innescando un forte rafforzamento del dollaro neozelandese. Dopo l’annuncio e la conferenza stampa, il NZD si è apprezzato di circa l’1,10% contro il dollaro statunitense, diventando la valuta più forte del paniere G10. Il movimento riflette la convinzione degli investitori che il ciclo di allentamento sia vicino alla fine e che la RBNZ stia segnalando maggiore sicurezza macroeconomica.
