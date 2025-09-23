Grafico del giorno: OIL.WTI (23.09.2025)

Il WTI è sotto pressione oggi poiché il governo federale iracheno e il governo regionale curdo hanno raggiunto un accordo storico per riavviare le esportazioni di petrolio attraverso il principale oleodotto verso la Turchia, chiuso da marzo 2023 a causa di una disputa sui ricavi delle esportazioni e sui diritti legali. L’accordo iniziale consentirebbe il flusso di circa 230.000 barili al giorno, in attesa dell’approvazione finale del governo iracheno e della definizione dei pagamenti arretrati con le compagnie petrolifere straniere (come DNO e Genel Energy). Le preparazioni tecniche sono già iniziate e le esportazioni dovrebbero ripartire entro 48 ore, se non emergono ulteriori ritardi.

Questo ripristino dell’offerta arriva mentre i paesi OPEC cercano di riconquistare quote di mercato, alimentando le aspettative di un surplus globale di petrolio più consistente. Le precedenti chiusure derivavano da arbitrati: alla Turchia era stato ordinato di pagare 1,5 miliardi di dollari all’Iraq per esportazioni curde non autorizzate, mentre le ulteriori trattative sul risarcimento sono ancora in corso.

La riapertura dell’oleodotto è citata come motivo diretto del calo del petrolio all’inizio di questa settimana, mentre i trader incorporano nel prezzo l’aumento dell’offerta e le sue implicazioni ribassiste più ampie per il mercato.

Dopo un periodo di fluttuazioni dei prezzi, il WTI ha ripreso la sua tendenza generale al ribasso, a seguito della risoluzione riguardante la ripresa delle esportazioni da Iraq e Kurdistan. Il prezzo attuale è di 61,89 USD al barile, segnando un chiaro calo sotto le principali medie mobili (EMA 50, 100, 200). L’indicatore RSI è a 42, indicando una pressione di vendita moderata. Inoltre, il WTI sta trattando nella parte bassa del range definito dalle Bande di Bollinger a 14 sessioni, segnalando un aumento della pressione di vendita e confermando il ritorno alla tendenza ribassista complessiva. Fonte: xStation