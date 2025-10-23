Vendite al dettaglio canadesi ben al di sotto delle aspettative🚩Reazione USDCAD

Le vendite al dettaglio in Canada sono aumentate dell’1% su base mensile, in linea con le aspettative (dopo il calo dello 0,8% registrato a luglio), mentre le vendite “core” sono salite dello 0,7% su base mensile, al di sotto dell’atteso +1,3%, ma in miglioramento rispetto al -1,2% di luglio. Dopo la pubblicazione del dato, la coppia USD/CAD è scesa sotto quota 1,40.

Il rapporto sulle vendite al dettaglio canadesi di agosto 2025 ha mostrato un incremento dell’1,0% su base mensile, raggiungendo 70,4 miliardi di dollari canadesi. Si tratta di un solido rimbalzo dopo la flessione di luglio. La crescita è stata registrata in sei dei nove settori analizzati, guidata dai concessionari di veicoli e ricambi, mentre le stazioni di servizio e i rivenditori di carburante hanno riportato cali.

Il rapporto di agosto indica una ripresa relativamente robusta della domanda dei consumatori dopo una fase di debolezza, suggerendo che tagli immediati dei tassi di interesse da parte della Bank of Canada (BoC) sono poco probabili. Tuttavia, la stima preliminare di settembre segnala un possibile nuovo rallentamento delle vendite — se confermata, questa tendenza potrebbe aumentare la pressione sulla BoC affinché allenti la politica monetaria. I dati rivisti di settembre e le prossime rilevazioni mensili saranno fondamentali per valutare l’orientamento della banca centrale sui futuri tagli dei tassi.

Vale inoltre la pena notare che l’inflazione in Canada è rimbalzata bruscamente al 2,4% su base annua a settembre, rispetto all’1,9% di agosto. La probabilità di un nuovo taglio dei tassi da parte della BoC (previsto per lo stesso giorno della decisione della Federal Reserve) è attualmente intorno all’80%. La coppia USD/CAD rimane sotto il livello di 1,40, con un leggero calo dopo la pubblicazione del rapporto. Nel frattempo, il rafforzamento dei prezzi del petrolio suggerisce che l’USD/CAD potrebbe registrare una correzione di breve periodo verso l’area 1,3900–1,3950.