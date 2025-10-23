Vendite al dettaglio canadesi ben al di sotto delle aspettative🚩Reazione USDCAD

- Il rapporto sulle vendite al dettaglio canadesi di agosto è in linea con le aspettative, con un aumento dell’1% su base mensile (MoM).
- La dinamica delle vendite al dettaglio “core” (al netto dei settori più volatili) risulta invece inferiore alle attese.
- Il rapporto sulle vendite al dettaglio canadesi di agosto è in linea con le aspettative, con un aumento dell’1% su base mensile (MoM).
- La dinamica delle vendite al dettaglio “core” (al netto dei settori più volatili) risulta invece inferiore alle attese.
Le vendite al dettaglio in Canada sono aumentate dell’1% su base mensile, in linea con le aspettative (dopo il calo dello 0,8% registrato a luglio), mentre le vendite “core” sono salite dello 0,7% su base mensile, al di sotto dell’atteso +1,3%, ma in miglioramento rispetto al -1,2% di luglio. Dopo la pubblicazione del dato, la coppia USD/CAD è scesa sotto quota 1,40.
Il rapporto sulle vendite al dettaglio canadesi di agosto 2025 ha mostrato un incremento dell’1,0% su base mensile, raggiungendo 70,4 miliardi di dollari canadesi. Si tratta di un solido rimbalzo dopo la flessione di luglio. La crescita è stata registrata in sei dei nove settori analizzati, guidata dai concessionari di veicoli e ricambi, mentre le stazioni di servizio e i rivenditori di carburante hanno riportato cali.
Il rapporto di agosto indica una ripresa relativamente robusta della domanda dei consumatori dopo una fase di debolezza, suggerendo che tagli immediati dei tassi di interesse da parte della Bank of Canada (BoC) sono poco probabili. Tuttavia, la stima preliminare di settembre segnala un possibile nuovo rallentamento delle vendite — se confermata, questa tendenza potrebbe aumentare la pressione sulla BoC affinché allenti la politica monetaria. I dati rivisti di settembre e le prossime rilevazioni mensili saranno fondamentali per valutare l’orientamento della banca centrale sui futuri tagli dei tassi.
Vale inoltre la pena notare che l’inflazione in Canada è rimbalzata bruscamente al 2,4% su base annua a settembre, rispetto all’1,9% di agosto. La probabilità di un nuovo taglio dei tassi da parte della BoC (previsto per lo stesso giorno della decisione della Federal Reserve) è attualmente intorno all’80%. La coppia USD/CAD rimane sotto il livello di 1,40, con un leggero calo dopo la pubblicazione del rapporto. Nel frattempo, il rafforzamento dei prezzi del petrolio suggerisce che l’USD/CAD potrebbe registrare una correzione di breve periodo verso l’area 1,3900–1,3950.
La svolta di Intel sta dando i suoi frutti
US OPEN: i dati macroeconomici portano i mercati a nuovi livelli
Calo del sentiment finale dei consumatori dell'Università del Michigan degli Stati Uniti🗽 Aspettative di inflazione in aumento
PMI USA sopra le aspettative! 📈🔥EURUSD in calo!
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.