Grafico del giorno – Silver (14.10.2025)

Punti chiave L’argento ha raggiunto nuovi massimi storici sopra i 53$/oz , ma ha registrato una volatilità intraday estrema (inclusa una correzione del 6%), evidenziando il rischio elevato nel mercato.

, ma ha registrato una (inclusa una correzione del 6%), evidenziando il rischio elevato nel mercato. Il rally è alimentato da uno short squeeze e da liquidità estremamente bassa (i tassi di prestito dell’argento hanno raggiunto il 30%), aggravato dalle dimensioni ridotte del mercato e dalla mancanza di supporto da parte delle banche centrali.

e da (i tassi di prestito dell’argento hanno raggiunto il 30%), aggravato dalle dimensioni ridotte del mercato e dalla mancanza di supporto da parte delle banche centrali. Gli obiettivi degli analisti rimangono molto rialzisti (BofA prevede 65$/oz per il 2026), mentre l’analisi tecnica suggerisce che il trend potrebbe proseguire verso 60$/oz, con un supporto chiave a 50$/oz.

L’argento sta attualmente vivendo una volatilità estrema, segnalando che il sentiment di mercato non è più uniformemente rialzista. Durante la sessione asiatica, il prezzo ha raggiunto nuovi massimi storici. Alcuni analisti suggeriscono che solo ora il prezzo ha superato in modo definitivo il precedente massimo storico stabilito a gennaio 1980. Sebbene il contratto futures di allora fosse chiuso sotto i 50$, alcuni indicatori collocano il picco storico giornaliero vicino a 52,8$/oz. Oggi il prezzo ha inizialmente superato i 53$/oz prima di subire una correzione del 6% poco prima dell’apertura del mercato europeo. Pochi istanti dopo l’inizio della sessione europea, il prezzo è rimbalzato, assestandosi vicino ai 52$/oz, vicino alla chiusura di ieri. L’argento rimane uno dei metalli più volatili, reagendo in modo molto più marcato dell’oro sia durante i rialzi sia durante i ribassi. Dall’inizio dell’anno, il guadagno del prezzo dell’argento si avvicina all’80%. La performance dell’argento quest’anno è superata solo dal platino. Fonte: Bloomberg Finance LP Liquidità e valutazione del rischio

Il consenso di mercato indica una liquidità molto bassa nel mercato dell’argento. I tassi per il prestito di argento a un mese sono saliti al 30%, causando una forte pressione sulle posizioni short. Il mercato dell’argento è cinque volte più piccolo di quello dell’oro e manca della solida componente di domanda fornita dalle banche centrali, di cui l’oro beneficia. Di conseguenza, in caso di una correzione significativa del mercato, ci si aspetta un calo di almeno dieci punti percentuali. L’ultima previsione di Bank of America proietta un prezzo dell’argento di 65$/oz per il prossimo anno, insieme a un target per l’oro di 5.000$. Goldman Sachs prevede ulteriori guadagni per l’argento, evidenziando però anche un possibile ritorno delle scorte di argento alla borsa di Londra a seguito dei consistenti accumuli statunitensi degli ultimi mesi. Prospettiva tecnica

Dal punto di vista tecnico, il prezzo dell’argento non è ancora così estremamente distanziato dalle medie mobili come lo era durante il rally del 2011. Inoltre, l’entità del movimento del 2011 suggerisce che l’attuale trend rialzista potrebbe proseguire verso i 60$/oz. Tale livello sarebbe giustificato se l’oro fosse scambiato a 4.200$ e il rapporto oro-argento dovesse scendere verso 70. Il supporto tecnico si trova attualmente vicino a 50$/oz, mentre la resistenza più prossima è poco sotto 55$/oz.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.