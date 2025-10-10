Grafico del giorno - US100 (10.10.2025)

Punti chiave L’indice US100 continua a muoversi sopra quota 25.000 punti .

Durante l’ultima seduta della settimana, l’indice US100 tenta di riprendere il suo slancio rialzista, scambiando in rialzo dello 0,12% e resistendo alla narrativa di una possibile correzione dei titoli tecnologici, nonché all’incertezza sul mercato del lavoro. Il mercato azionario entra nella stagione delle trimestrali, con i risultati dei colossi tecnologici statunitensi attesi per la fine del mese (Microsoft, Meta Platforms e Alphabet il 29 ottobre; Apple e Amazon il 30 ottobre). Di conseguenza, la volatilità del Nasdaq potrebbe aumentare, e gli investitori analizzeranno con attenzione i dati per capire se il rally legato all’IA abbia superato le valutazioni, o se invece la crescita del mercato giustifichi multipli storicamente elevati. Gli investitori seguiranno non solo i prossimi dati macroeconomici — alla ricerca di segnali di resilienza dell’economia statunitense — ma anche le relazioni commerciali tra Pechino e Washington. In Corea, Donald Trump dovrebbe incontrare Xi Jinping, e i segnali recenti da entrambe le parti in materia di restrizioni all’export e di controlli reciproci sulle imprese sembrano rappresentare una prova di forza in vista di un accordo commerciale finale. Dal punto di vista tecnico, il quadro per l’US100 rimane costruttivo: l’indice si muove all’interno di un canale rialzista ed è attualmente “bloccato” a metà del range, intorno a 25.300 punti. I principali supporti tecnici si trovano sulla media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50, linea arancione), che definisce il momentum di breve termine, e sulla media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200, linea rossa), che ha più volte fornito supporto nelle ultime settimane. Il livello chiave da mantenere è 25.000 punti.

Un taglio dei tassi da parte della Fed il 29 ottobre rappresenterebbe un segnale positivo per l’US100. Fonte: xStation5

