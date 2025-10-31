⏬EURUSD al minimo degli ultimi 3 mesi

Punti chiave EURUSD è sceso al suo livello più basso da inizio agosto e si dirige verso 1,1500.

e si dirige verso 1,1500. Il principale fattore è il rafforzamento del Dollaro (USD) , dovuto a un calo della probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre (da circa 90% a circa 60%).

, dovuto a un calo della probabilità di un taglio dei tassi da parte della Fed a dicembre (da circa 90% a circa 60%). Un ulteriore rafforzamento del Dollaro potrebbe verificarsi se i dati statunitensi della prossima settimana (ISM, ADP) dovessero risultare positivi.

Ci sono segnali che la BCE potrebbe tornare ai tagli dei tassi all’inizio del prossimo anno.

Il dollaro si prepara a chiudere in positivo non solo questa settimana, ma anche questo mese. Oggi la coppia EURUSD sta rompendo i minimi locali di metà mese e si dirige verso il livello di 1,1500, in un contesto di probabilità in diminuzione di tagli dei tassi negli Stati Uniti. Il dollaro si sta rafforzando oggi contro tutte le valute del G10. La probabilità di un taglio dei tassi negli Stati Uniti è diminuita da circa il 90% prima dell’ultima decisione della Fed a un livello di quasi il 60%. Se i dati della prossima settimana, come gli indici ISM o il report ADP, dovessero risultare positivi, ciò potrebbe aumentare la fiducia della Fed nello stato dell’economia statunitense e portare a un ulteriore rafforzamento del dollaro. Inoltre, ci sono alcuni segnali che la BCE potrebbe adottare maggiore flessibilità nel prossimo futuro, il che potrebbe significare un possibile calo dei tassi d’interesse nel corso del prossimo anno. Le aspettative di tagli dei tassi da parte della Fed sono diminuite. Il mercato prevede ora un calo dei tassi d’interesse fino a circa 3,0% entro la fine di questo ciclo, considerando il tasso effettivo (3,25% per il limite superiore).

Fonte: Bloomberg Finance LP, XT Oggi EURUSD scende sotto il livello di 1,1530, rompendo il supporto di metà mese. Solo 3 sedute fa, la coppia si trovava vicino al livello di 1,17, ma attualmente sembra che il livello di 1,1500 sia a portata di mano.

Fonte: xStation5

