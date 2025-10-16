Grafico del giorno - US100 (16.10.2025)

Punti chiave

Il Nasdaq sta salendo a seguito dei risultati positivi del gigante taiwanese dei semiconduttori, TSMC.

L’eccellente report di TSMC — che mostra una crescita degli utili di quasi il 40% su base annua — fa da complemento ai solidi risultati di ieri di ASML.

Gli investitori sono sempre più convinti che l’interesse per l’IA rimanga enorme, il che sta sostenendo il sentiment di mercato e alleviando le preoccupazioni relative alla guerra commerciale.



I risultati di TSMC (TSM.US), come attore chiave nel mercato globale dei semiconduttori, mostrano che l’IA sta permettendo ad alcune aziende di ottenere profitti straordinari.

L’ottimismo legato all’infrastruttura per l’IA e alle aziende collegate a questo trend ha ridotto l’incertezza sulle relazioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il report molto positivo di TSMC di oggi si allinea bene con i risultati di ieri di ASML — azienda cruciale per l’infrastruttura IA grazie alle sue macchine per la litografia EUV — che ha anch’essa superato le aspettative. Di conseguenza, i futures sul Nasdaq 100 (US100) stanno segnando un rialzo dello 0,4%, superando chiaramente i 25.000 punti.

Nel pre-mercato, stanno guadagnando terreno anche le azioni di aziende legate all’infrastruttura IA come Broadcom, Nvidia, AMD e Arista Networks. Gli investitori mancano ancora di dettagli sulle negoziazioni in corso tra Washington e Pechino, e sembra che raggiungere un eventuale accordo possa richiedere più tempo. Il mercato considera incerto l’esito, ma oggi non sta prezzando rischi aggiuntivi. Inoltre, non è chiaro se un accordo finale potrebbe comportare un’escalation o se entrambe le parti potrebbero raggiungere un compromesso diplomatico con concessioni reciproche.

Il Ministero del Commercio cinese ha commentato oggi i sussidi statunitensi per i veicoli elettrici, affermando che la discriminazione nei confronti dei prodotti cinesi viola le regole dell’OMC. Nel frattempo, è riemersa la prospettiva di un incontro tra Trump e Xi, lasciando i mercati speranzosi in un esito positivo delle negoziazioni tra USA e Cina. Risultati TSMC Fatturato: NT$ 989,92 miliardi (+30% a/a; atteso NT$ 967,7 miliardi)

Utile netto: NT$ 452,3 miliardi (+39% a/a; atteso NT$ 405,5 miliardi)

Margine lordo: 59,5% (Q2: 58,6%; atteso 57,1%)

Previsioni di fatturato per il 2026: crescita ~30% a/a al punto medio (precedentemente ~30% a/a) → USD 117,4–121,9 miliardi (atteso USD 120,6 miliardi) Grafico US100

Il contratto futures sul Nasdaq 100 sta attualmente trattando circa 300 punti sotto il massimo storico e — similmente a fine agosto — si mantiene al di sopra della EMA a 50 giorni (linea arancione). Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.