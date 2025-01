Grafico del giorno: US100 (27.01.2025)

L'inizio di una nuova settimana nei mercati finanziari comincia con forti ribassi sull'indice US100 a fronte di possibili cambiamenti nell'equilibrio di potere nell'industria dell'intelligenza artificiale in forte espansione. Il Nasdaq, come indice che riunisce le aziende tecnologiche più importanti del mondo, sta attualmente perdendo il 3% dopo che l'azienda cinese DeepSeek ha reso accessibile al pubblico il suo modello di intelligenza artificiale DeepSeek V3. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: La compagnia DeepSeek afferma di aver speso circa 6 milioni di dollari per allenare il nuovo modello di intelligenza artificiale e di aver impiegato diversi mesi per farlo, una frazione minima della somma e del tempo che i concorrenti statunitensi hanno dovuto investire per allenare gli attuali modelli di intelligenza artificiale delle principali aziende tecnologiche (come Llama di META). Questa informazione ha portato alcuni investitori a cominciare a mettere in discussione la validità dei giganteschi investimenti effettuati finora nello sviluppo della tecnologia AI, che, allo stesso tempo e nonostante le convinzioni precedenti secondo cui i concorrenti cinesi stessero stagnando in questo settore, veniva sviluppata in modo molto più economico e, a quanto pare, con una simile efficacia. Fonte: DeepSeek La portata delle perdite sull'indice US100 oggi è davvero considerevole, con un calo fino al 3%. L'ampiezza delle perdite ha permesso all'indice di scendere al di sotto della media mobile esponenziale a 50 giorni (curva blu nel grafico). Dal punto di vista tecnico, tuttavia, l'indice è ancora in un trend rialzista a lungo termine. Fonte: xStation

