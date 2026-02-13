Grafico del giorno: USD/JPY altamente volatile in vista dell'IPC statunitense

La coppia USD/JPY sta attualmente negoziando intorno a 153,50, con significative fluttuazioni di prezzo osservate. Il mercato rimane altamente sensibile agli sviluppi provenienti sia dagli Stati Uniti che dal Giappone. Lo yen sta perdendo il suo ruolo di valuta rifugio, e qualsiasi dichiarazione dei membri della BoJ o rilascio di dati macroeconomici può provocare movimenti rapidi nella coppia. Fonte: xStation5 Fattori chiave che influenzano USD/JPY Politica della Bank of Japan e azioni governative

La Bank of Japan continua il processo di normalizzazione dei tassi di interesse, ma le reazioni del mercato rimangono dinamiche. I commenti di un consigliere del Primo Ministro Sanae Takaichi, secondo cui non vi sarebbe un’urgenza di nominare reflazionisti per le prossime vacanze nel board della BoJ, hanno inizialmente indebolito lo yen, permettendo a USD/JPY di salire verso 153,30. Tuttavia, successivamente osservazioni restrittive del membro del board BoJ Tamura hanno rafforzato lo yen, generando forti fluttuazioni nella coppia. Dati macroeconomici statunitensi

Gli investitori attendono ancora la pubblicazione del CPI USA, che potrebbe determinare la direzione a breve termine di USD/JPY. Letture del CPI più forti del previsto potrebbero sostenere il dollaro, mentre dati più deboli potrebbero limitare il rialzo della coppia. Le fluttuazioni dei prezzi a breve termine sono attualmente molto ampie, riflettendo l’incertezza del mercato in vista di questa importante pubblicazione. Sentiment di mercato e condizioni di rischio

La cautela degli investitori resta elevata. Il sentiment risk-off in questo caso non favorisce lo yen, ma la valuta reagisce bruscamente a qualsiasi impulso proveniente dagli Stati Uniti o dal Giappone. La volatilità della coppia rimane alta, e i trader evitano posizioni a lungo termine prima del rilascio del CPI. Possibili scenari a breve termine Dati CPI forti potrebbero spingere USD/JPY oltre 154 , continuando la tendenza rialzista a breve termine.

Letture del CPI più deboli negli USA potrebbero innescare un rapido rimbalzo dello yen e una discesa sotto 153,00. Attualmente, la coppia potrebbe fluttuare dinamicamente nell’intervallo 153,00–154,00, a seconda delle reazioni del mercato ai dati macro e alle comunicazioni della BoJ. USD/JPY si trova in una fase di alta volatilità, con lo yen che reagisce dinamicamente agli sviluppi politici e macroeconomici. La coppia è scambiata intorno a 153,50, ma la sua direzione a breve termine dipenderà dal rilascio del CPI USA e da ulteriori segnali provenienti dal Giappone.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.