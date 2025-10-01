Grafico del giorno: USDJPY (01.10.2025)

Lo yen è stata la valuta del G10 più forte per il terzo giorno consecutivo, guadagnando lo 0,5% sul dollaro e lo 0,35% sull’euro. La valuta giapponese è sostenuta sia dai segnali restrittivi della BOJ sia dalla debolezza globale del dollaro in seguito allo shutdown del governo statunitense. Il USDJPY è sceso oggi sotto la media mobile esponenziale a 100 giorni (EMA100, viola scuro), fermandosi appena sopra il livello psicologico di 147,000, che coincide con il ritracciamento di Fibonacci del 38,2% della fase di consolidamento iniziata ad agosto. Un movimento al di sotto di 146,600 potrebbe aprire la strada a un nuovo trend ribassista, in linea con la crescente divergenza di politica monetaria tra Giappone e Stati Uniti. Fonte: xStation5 Cosa sta influenzando USDJPY oggi?

Lo shutdown del governo USA sta rafforzando l’appeal dello yen come valuta rifugio. Il Congresso non è riuscito a far passare il disegno di legge sul bilancio prima della mezzanotte, lasciando il governo federale senza budget per il nuovo anno fiscale. La mancanza di accordo ha portato al primo shutdown dal 2018, sospendendo le operazioni della maggior parte delle agenzie federali, bloccando i servizi pubblici e causando imminenti licenziamenti (temporanei o permanenti). Per il mercato, si tratta da un lato di giochi politici in vista delle elezioni congressuali del 2026, ma la paralisi attuale potrebbe durare più a lungo a causa delle profonde divisioni tra Democratici e Repubblicani sulla spesa sanitaria. Il PMI manifatturiero giapponese è stato leggermente superiore alle attese (48,5 vs. consensus Bloomberg 48,4, precedente 49,7), ma ha comunque indicato il calo della produzione più marcato negli ultimi sei mesi. Nel frattempo, il sondaggio Tankan della Bank of Japan ha mostrato un miglioramento del sentiment tra i produttori per il secondo trimestre consecutivo, soprattutto nei settori della ceramica e della cantieristica navale. Questo maggiore ottimismo potrebbe segnare l’inizio di una ripresa una volta stabilizzato il commercio globale, e i dati sono stati interpretati come un nuovo argomento a favore di eventuali rialzi dei tassi in Giappone. In aggiunta, i verbali della riunione BOJ di ieri hanno evidenziato toni sempre più restrittivi tra i policymaker. La possibilità di rialzi dei tassi è stata ampiamente discussa nel meeting di settembre, con un messaggio complessivo che suggerisce che siano più vicini che lontani. I verbali, insieme ai dati recenti, hanno spinto i mercati a incrementare la probabilità implicita di un rialzo di 25 punti base in ottobre al 62%.

