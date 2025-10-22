Texas Instruments crolla dopo i guadagni: cosa è andato storto?

Texas Instruments è un’icona dei semiconduttori analogici. Progetta e produce sistemi di alimentazione, segnale e microcontrollori utilizzati nei settori automotive, industriale, elettronica di consumo e apparecchiature medicali. L’azienda sta anche costruendo una propria catena produttiva su wafer da 300 millimetri negli Stati Uniti, con l’obiettivo di rendersi indipendente dai fornitori esterni e rafforzare il controllo sui costi.

A prima vista, il report del terzo trimestre pubblicato oggi dall’azienda appare discreto:

I ricavi hanno raggiunto 4,74 miliardi di dollari , superando il consenso.

Le vendite sono aumentate del 7% rispetto al trimestre precedente e del 14% su base annua .

Gli utili per azione (EPS) si sono attestati a 1,48$, un centesimo in meno rispetto alle aspettative di mercato.

Nonostante ciò, le azioni stanno perdendo circa l’8% prima dell’apertura del mercato. La ragione è chiara ed è emersa subito dopo la pubblicazione: l’azienda ha fornito una previsione più debole per il quarto trimestre, nettamente inferiore al consenso precedente, e il mercato l’ha interpretata come un segnale di ripresa più lenta dell’intero settore analogico.

Tuttavia, la lista dei problemi non finisce qui. L’azienda opera sotto pressione crescente da dazi e incertezze sui nuovi oneri, e deve affrontare una concorrenza più agguerrita dai produttori cinesi. L’espansione della capacità nei semiconduttori di generazione più vecchia in Cina sta causando pressione sui prezzi, e la ripresa ciclica della domanda nei settori automotive e industriale è più lenta del previsto. Di conseguenza, il mercato teme che gli ordini nei prossimi mesi potrebbero non soddisfare le aspettative. Inoltre, il debito totale ammonta a circa 14 miliardi di dollari, e i margini, sebbene recentemente in ripresa, rimangono inferiori rispetto al 2022.

Ciò è dovuto a costi più elevati, minore utilizzo della capacità produttiva e pressione sui prezzi. Una combinazione del genere peggiora naturalmente la percezione dell’azienda agli occhi del mercato, in un contesto di incertezza elevata.

Due numeri spiccano nel report: il free cash flow su dodici mesi è aumentato del 65%, mentre le spese per il riacquisto di azioni sono salite di circa 253%. Va però notato che, nel caso dei riacquisti di azioni, ciò è principalmente dovuto a una base bassa e resta ancora lontano dai livelli del 2022. Per quanto riguarda il free cash flow, la situazione è migliore, perché la riduzione del CAPEX contribuisce chiaramente al miglioramento. Grazie ai sussidi del programma CHIPS Act, l’azienda è riuscita a mantenere il ritmo degli investimenti a un costo in contanti significativamente inferiore. Inoltre, ha beneficiato di una gestione più efficiente di inventario e crediti, che ha ridotto il rapporto del ciclo dell’inventario.

Non tutto è perduto, comunque.

Il management prosegue nel programma di ristrutturazione e ottimizzazione ed espande le capacità produttive interne, mantenendo al contempo una politica generosa di dividendi e riacquisto azionario. Sul lungo termine, le attuali tensioni commerciali potrebbero paradossalmente diventare un vantaggio se i clienti americani inizieranno a preferire fornitori locali, e gli investimenti degli ultimi anni inizieranno a riflettersi nei risultati sotto forma di maggiore produttività e free cash flow.

Questo scenario non è garantito, ma resta una opzione concreta che gli investitori dovrebbero considerare.

La situazione di Texas Instruments è complessa e non ispira ottimismo per il prossimo trimestre, ma l’azienda sta prendendo misure per affrontare le principali debolezze.

Se la trasparenza nella politica dei dazi migliorerà e la concorrenza si stabilizzerà nei mercati maturi, e gli investimenti in corso cominceranno a incrementare l’efficienza, allora nei prossimi anni l’attuale debolezza potrebbe rivelarsi un periodo di transizione che getta le basi per una crescita più solida.

Per ora, tuttavia, il mercato sconta giustamente indicazioni più deboli per il quarto trimestre e una maggiore incertezza ambientale.

TXN.US (D1)

Fonte: xStation5