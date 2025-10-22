Anteprima degli utili IBM: il padre dell'industria IT riuscirà a soddisfare le aspettative?

IBM è una delle più antiche e riconoscibili società tecnologiche al mondo. L’azienda è cresciuta grazie all’hardware e ai sistemi transazionali per grandi organizzazioni e oggi combina software, servizi e cloud con un ampio ecosistema di partner. I suoi clienti sono principalmente istituzioni con requisiti molto elevati di affidabilità e sicurezza.

Oggi l’azienda pubblica i suoi risultati. I due report precedenti avevano deluso, soprattutto per quanto riguarda gli utili per azione. Gli investitori presteranno attenzione principalmente al ritmo di adozione delle soluzioni basate sull’IA, alla credibilità dei margini e della liquidità dopo le recenti difficoltà, alla situazione dei cosiddetti servizi tradizionali, all’importanza del portafoglio di brevetti e al contributo del nuovo ciclo infrastrutturale Z series seventeen.

La principale aspettativa degli investitori è l’accelerazione nel segmento software guidato dall’intelligenza artificiale e dal cloud. L’azienda sta entrando nel campo dell’intelligenza artificiale con cautela, espandendo il portafoglio e integrando nuove funzionalità nelle piattaforme esistenti. Il mercato sarà attento ai dati concreti sul valore dei contratti firmati, agli effetti delle implementazioni con grandi clienti, nonché al piano di monetizzazione e al ruolo delle partnership tecnologiche.

La seconda sfida per l’azienda è soddisfare le aspettative conservative degli investitori sui risultati dopo due trimestri relativamente deboli. L’attenzione si sposta dai ricavi alla qualità dei margini e dei flussi di cassa. Gli investitori cercheranno anche segnali di maggiore disciplina nei costi, stabilizzazione dei costi generali e di vendita, oltre alla conferma degli obiettivi di liquidità annuali, con commenti chiari sul calendario di esecuzione dei contratti.

Il terzo pilastro delle aspettative riguarda i servizi. Oltre ai progetti legati all’intelligenza artificiale, i cosiddetti servizi tradizionali, come manutenzione, sviluppo e modernizzazione dei sistemi esistenti, hanno un ruolo chiave. Essi garantiscono la ripetibilità dei ricavi, ma sono soggetti a pressione sui prezzi e rotazione dei contratti. Un solido portafoglio di brevetti rimane un asset importante, aiutando a difendere i margini, supportare le licenze e fornire un “ombrello” protettivo per nuove funzionalità in software e infrastruttura.

La quarta area significativa è l’infrastruttura. Si prevede che il ciclo di rinnovo dei computer mainframe Z series seventeen porterà un aumento degli ordini e stimolerà la domanda di software e servizi legati a questa piattaforma. Saranno importanti informazioni sulla durata del ciclo, sul ritmo delle implementazioni e sulla misura in cui la nuova generazione supporta applicazioni legate all’intelligenza artificiale.

