Grafico del giorno - USDJPY (09.07.2025)

La coppia USD/JPY prosegue il suo trend rialzista, superando la zona di resistenza tra 146,5 e 147. Si tratta del livello più alto dalla seconda metà di giugno. Lo scenario tecnico della coppia è cambiato sensibilmente negli ultimi tempi, dopo il forte calo registrato a inizio 2025 rispetto ai massimi precedenti. Un superamento deciso di questa resistenza potrebbe aprire la strada a ulteriori rialzi verso quota 150, dove convergono il 50% di ritracciamento Fibonacci dell’ultima ondata ribassista e la media mobile a 200 periodi. Ma cosa sta guidando l’attuale debolezza dello yen? La Bank of Japan (BoJ) era ampiamente attesa quest’anno su un percorso di rialzo dei tassi, ma l’ultimo aumento risale a febbraio. Ciononostante, la BoJ rimane straordinariamente hawkish rispetto agli ultimi quindici anni, con i tassi ai massimi dal 2008 e una graduale riduzione degli acquisti di bond già in corso dal 2024. È interessante notare che la BoJ ha evitato ulteriori rialzi nonostante un’inflazione ancora elevata, pari al 3,5% a maggio (in lieve calo rispetto al 3,6% di aprile). In particolare, il Giappone ha registrato un forte aumento dei prezzi alimentari, con il prezzo del riso più che raddoppiato a maggio, creando serie difficoltà per le fasce più povere della popolazione. Il dilemma della BoJ riguarda la crescita economica, o meglio, la sua contrazione, che nel primo trimestre ha registrato un -0,2% annualizzato, comunque migliore rispetto al -0,7% atteso. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile La crescita economica giapponese è ulteriormente minacciata dalla crescente guerra commerciale. Il dazio proposto da Donald Trump del 25% su tutti i prodotti giapponesi è considerato inaccettabile per un’economia fortemente orientata all’export. Già il dazio del 25% sulle automobili rappresentava un ostacolo significativo. Gli analisti di UBS avvertono che queste tariffe potrebbero ridurre il PIL giapponese dello 0,8% quest’anno, con uno scenario peggiore che prevede una contrazione fino a quasi 2 punti percentuali.

Il peggioramento delle prospettive economiche del Giappone sta spingendo un cambiamento nel sentiment degli investitori, che potrebbe favorire un ritorno delle strategie di carry trade. Di recente, il numero di posizioni long si è ridotto rispetto ai livelli estremamente elevati precedenti, mentre le posizioni short sono aumentate contemporaneamente.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Se la resistenza in corrispondenza del ritracciamento Fibonacci del 38,2% e del limite superiore del canale rialzista dovesse essere superata in modo deciso, il target si posizionerebbe intorno a quota 150. Al contrario, una resistenza persistente e un aumento della domanda di yen potrebbero portare a un nuovo ribasso verso il limite inferiore del canale rialzista.

Fonte: xStation5

