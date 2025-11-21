Grafico del giorno: USDJPY (21.11.2025)

Il tasso di cambio USD/JPY si attesta attualmente intorno a 156,7. La negoziazione odierna è influenzata da un complesso mix di fattori fondamentali, con un dollaro forte che si confronta con potenziali interventi dal Giappone. La differenza di politica monetaria tra Stati Uniti e Giappone continua a favorire il dollaro, ma il rischio di azioni da parte della BOJ e del governo giapponese limita il potenziale rialzo della coppia. L’attenzione rimane sui dati statunitensi, sui verbali del FOMC e sul pacchetto fiscale recentemente approvato in Giappone, del valore di 21,3 trilioni di yen, che potrebbe determinare le prossime mosse della coppia.

Cosa muove USD/JPY oggi?

Politica monetaria di Fed e BOJ

La Fed mantiene un orientamento restrittivo, e il mercato interpreta i verbali del FOMC come un segnale che i tassi statunitensi rimarranno relativamente alti. La Bank of Japan continua la sua politica ultra-accomodante, evitando una rapida normalizzazione, limitando così il potenziale rafforzamento dello yen. Queste differenze nelle politiche monetarie creano un vantaggio strutturale per il dollaro.

Rischio di intervento e politica del governo giapponese

Il governo giapponese ha più volte sottolineato la necessità di stabilizzare lo yen, ma finora si è limitato a dichiarazioni. Un rappresentante del governo ha evidenziato che movimenti improvvisi sul mercato FX richiedono attenzione e possibili interventi di stabilizzazione. La mancanza di azioni concrete, unita alla politica ultra-accomodante della BOJ, crea tensioni e mantiene gli investitori cauti sullo yen.

Pacchetto fiscale giapponese

Il pacchetto fiscale recentemente approvato, del valore di 21,3 trilioni di yen, ha suscitato reazioni contrastanti nel mercato. Parte dei fondi mira ad alleviare le pressioni inflazionistiche, ma l’emissione di nuovi titoli di Stato potrebbe aumentare il carico sul mercato del debito, il che, insieme all’aumento dei rendimenti, sostiene temporaneamente lo yen.

Dati macroeconomici statunitensi

I dati forti sul mercato del lavoro USA, tra cui NFP, salari e tasso di disoccupazione, rafforzano il dollaro. Il mercato interpreta questi dati come conferma che la Fed manterrà tassi elevati. I dati macro giapponesi hanno attualmente un impatto limitato, perché la BOJ reagisce lentamente e non modifica la politica a breve termine.

Differenziale dei tassi di interesse

Il largo divario tra tassi elevati negli USA e tassi bassi in Giappone continua a penalizzare lo yen. I mercati beneficiano del vantaggio del dollaro e continuano a usare lo yen nelle strategie di funding, mantenendo la struttura di superiorità del dollaro.