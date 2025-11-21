Notizie del mattino (21.11.2025)

Dopo una forte apertura dei mercati, gli indici statunitensi hanno rapidamente perso slancio e hanno chiuso la giornata con cali significativi. L’S&P 500 è sceso dell’1,55 percento, mentre il Nasdaq 100 ha perso il 2,2 percento, colpendo in modo particolare il settore tecnologico. L’entusiasmo iniziale, seguito ai risultati molto solidi di Nvidia e alle crescenti aspettative per nuove soluzioni di intelligenza artificiale come Gemini 3, non è durato a lungo. Nvidia inizialmente ha guadagnato il 6 percento, ma ha poi chiuso la sessione in calo di circa il 3 percento, riflettendo il brusco cambiamento del sentiment di mercato.

I dati macroeconomici più recenti hanno ulteriormente evidenziato l’approccio prudente della Federal Reserve rispetto a un possibile taglio dei tassi a dicembre. Le buste paga di settembre hanno registrato 119.000 nuovi posti di lavoro, più del doppio rispetto ai 50.000 previsti, mentre le richieste iniziali di sussidio di disoccupazione sono scese a 220.000, rispetto alle 230.000 attese.

Questi dati solidi confermano la resilienza del mercato del lavoro e allo stesso tempo riducono la pressione per un rapido allentamento monetario. Per questo motivo, i funzionari della Fed invitano alla cautela, avvertendo che tagli prematuri dei tassi potrebbero sostenere o addirittura riaccendere le pressioni inflazionistiche.

Il governo giapponese ha approvato un massiccio pacchetto di stimolo da 21,3 trilioni di yen, pari a circa 135 miliardi di dollari, il più grande programma dai tempi della pandemia di COVID-19. Tuttavia, queste decisioni hanno sollevato timori nei mercati finanziari a causa dell’entità del debito coinvolto.

Sul mercato valutario, lo yen giapponese si è stabilizzato intorno a USD/JPY 157,10, guadagnando leggermente dopo la notizia dell’approvazione del grande pacchetto di stimolo da parte del governo giapponese. Le altre principali valute sono rimaste all’interno di stretti intervalli di scambio.

L’inflazione in Giappone rimane al di sopra del 2 percento, con l’indice CPI core al 3,0 percento, il CPI generale anch’esso al 3,0 percento e il CPI al netto di alimentari ed energia al 3,1 percento.

Nel mese di novembre, il Giappone ha registrato dati PMI contrastanti. Il settore manifatturiero è rimasto in contrazione per il quinto mese consecutivo a 48,8, in miglioramento rispetto a 48,2, mentre il settore dei servizi è rimasto stabile a 53,1.

Il governatore della Bank of Japan, Ueda, ha sottolineato la crescente possibilità di rialzi dei tassi, osservando che l’inflazione rimane al di sopra dell’obiettivo, intorno al 3 percento, e le previsioni economiche sono in miglioramento.

Nei mercati azionari dell’Asia-Pacifico domina un trend ribassista, con i principali indici in perdita. Il Nikkei 225 in Giappone è sceso del 2,4 percento, l’Hang Seng di Hong Kong del 2,1 percento, lo Shanghai Composite dell’1,9 percento e l’S&P/ASX 200 australiano dell’1,6 percento, raggiungendo il livello più basso degli ultimi cinque mesi.

La People’s Bank of China (PBOC) ha fissato il tasso di riferimento USD/CNY odierno a 7,0875, al di sotto della previsione di 7,1154.

Nel mercato delle criptovalute, la correzione continua. Il Bitcoin è in calo di circa il 3 percento e le altre principali criptovalute lo seguono, tra cui Ethereum, sceso di oltre il 3,5 percento. Il sentiment di mercato è stato ulteriormente indebolito dalle notizie secondo cui un altro “whale” ha chiuso una parte significativa delle proprie posizioni, deprimendo ulteriormente il mercato.

Negli Stati Uniti, quattro persone sono state incriminate in relazione al contrabbando di chip Nvidia, alimentando il dibattito sul controllo della supply chain dei semiconduttori.

