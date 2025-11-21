Tasso Disoccupazione USA al 4,4%

- Tasso di Disoccupazione Usa al 4,4%
- Nuovo Massimi delle Richieste di Sussidi a 1974k unitá
- Nfp a 119.000 unitá
- Mercati in Crollo dopo i dati
- Nvidia perde quasi il -10% dai massimi
- Tasso di Disoccupazione Usa al 4,4%
- Nuovo Massimi delle Richieste di Sussidi a 1974k unitá
- Nfp a 119.000 unitá
- Mercati in Crollo dopo i dati
- Nvidia perde quasi il -10% dai massimi
Come volevasi dimostrare, aumenta il tasso di disoccupazione e i mercati reagiscono male con un calo molto consistente dei mercati azionari dopo solo due ore dall'apertura delle contrattazioni di Wall Street. Il motivo, oltre ad essere di natura macroeconomica é anche di natura tecnica, i mercati azionari hanno venduto i massimi toccati nel corso di venerdi scorso e lunedí, proseguendo le dinamiche ribassiste viste nelle ultime due settimane.
Tasso di Disoccupazione Usa al 4,4%, Nuovo Massimo
Nuovo massimo del tasso di disoccupazione Usa che si porta al 4,4%, male anche le richieste continue di sussidi che si portano anch'esse su un nuovo massimo a 1974k unitá. I nonfarm payrolls escono positivi a 119k unitá, un dato che diventa quasi irrilevante nel momento in cui nella maggior parte dei casi questi dati vengono rivisti in negativo, cosi come sono stati rivisti in negativo i dati di luglio di solo 1000 unitá mentre per agosto il dato Nfp sarebbe addirittura negativo a -4k unitá dai +22k iniziali. Si ritorna sempre alla solita lettura, dato iniziale che esce positivo e poi le due revisioni in negativo successive sono avvolte dal silenzio. Per quanto riguarda i nonfarm payrolls del 2025, non abbiamo ancora registrato una sola revisione in positivo.
Grafico del Tasso di Disoccupazione Usa sul nuovo massimo al 4,4% - Fonte: XStation
Azionario in forte calo
Mercato azionario in forte calo dopo i risultati dei dati del mercato del lavoro, una reazione non proprio immediata, il ribasso é avvenuto dopo circa 2 ore dall'apertura delle negoziazione, a ridosso di livelli importanti su base giornaliera. Nasdaq scende di un -5% dai massimi, S&P500 di oltre il -3,5%, Dax di circa un -2,5%, Bitcoin crolla fino a toccare 81500 dollari. Nvidia, reduce da una trimestrale brillante scende di quasi un -10% dai massimi raggiunti post-trimestrale ritornando a ridosso dei 180 dollari, male anche Amd che perde quasi il -8% dal reference price e cali importanti dai massimi per Google per un -6,5% e Microsoft per un -3,5%. Stiamo parlando di cali dai massimi giornalieri, quindi la maggior parte dei titoli gravitava in zona positiva per poi girarsi violentemente. Come detto giá ad inizio settimana, il grosso del movimento settimanale lo avremmo visto proprio tra giovedí e venerdí, cosí é successo.
Calo fortissimo per il Nasdaq che fa un -5% dai massimi (grafico orario) - Fonte: XStation
Aspettative tassi invariate
Inizialmente abbiamo assistito a un ritorno al rialzo delle aspettative sul taglio dei tassi, dato che é rientrato nel corso della giornata e che vede ora un ritorno al rialzo delle aspettative sui tassi fermi con una probabilitá di oltre il 65% per i tassi fermi. Una condizione relativamente anomala considerando il brutto dato occupazionale e la dinamica dei mercati. Ricordiamo che il prossimo dato occupazionale previsto per il 5 dicembre, uscirá invece il 16 dicembre, dopo la riunione Fed del 10 dicembre. Questo cambia tutto, un dato in uscita il 5 dicembre sarebbe stato sicuramente incidente nella possibilitá di vedere un taglio dei tassi.
Aspettative sui tassi ancora a favore di tassi fermi per il 10 dicembre - Fonte: XStation
Live Mercati in Sintesi
Il rapporto dell'UoM suggerisce un calo delle aspettative di inflazione 📌
Il PMI statunitense supera leggermente le aspettative; EURUSD senza reazione 📌
DE40: Vendite incontrollate dei titoli tecnologici e della difesa europei
Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.