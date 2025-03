Grafico del giorno - USDJPY (26.03.2025)

Lo yen giapponese è stata la valuta più debole del G10 oggi. Il JPY ha iniziato a indebolirsi drasticamente dopo il discorso del Governatore Ueda, che è stato percepito dai mercati finanziari come dovish. Al momento, le perdite sono state parzialmente recuperate, ma l'USDJPY è ancora salito dello 0,11% a 150,1000. Il Governatore della Banca del Giappone (BOJ), Kazuo Ueda, ha concentrato il suo discorso sullo stato dell’economia giapponese e sull'outlook della politica monetaria della BOJ. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Stato dell’inflazione: Ueda ha osservato che, sebbene l'inflazione in Giappone stia aumentando, l'inflazione core — esclusi i componenti altamente volatili — rimane leggermente al di sotto del target del 2% della BOJ. Ha sottolineato che la banca centrale non ha ancora raggiunto pienamente il suo obiettivo di stabilità dei prezzi, e l’alta inflazione recente è stata principalmente causata da fattori temporanei destinati a diminuire, che non giustificano un inasprimento della politica monetaria.

Ueda ha osservato che, sebbene l'inflazione in Giappone stia aumentando, l'inflazione core — esclusi i componenti altamente volatili — rimane leggermente al di sotto del target del della BOJ. Ha sottolineato che la banca centrale non ha ancora raggiunto pienamente il suo obiettivo di stabilità dei prezzi, e l’alta inflazione recente è stata principalmente causata da fattori temporanei destinati a diminuire, che non giustificano un inasprimento della politica monetaria. Approccio cauto alla politica: Ha evidenziato l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi economici e dei prezzi prima di prendere ulteriori decisioni di politica monetaria, segnalando un approccio prudente e cauto per i futuri cambiamenti.

Ha evidenziato l'importanza di monitorare attentamente gli sviluppi economici e dei prezzi prima di prendere ulteriori decisioni di politica monetaria, segnalando un approccio prudente e cauto per i futuri cambiamenti. Impatto di uno yen debole: Ueda ha riconosciuto che lo yen debole ha influito sui prezzi delle importazioni, contribuendo alla pressione inflazionistica. Tuttavia, ha chiarito che la BOJ non utilizzerà la politica monetaria per influenzare direttamente i tassi di cambio.

Ueda ha riconosciuto che lo yen debole ha influito sui prezzi delle importazioni, contribuendo alla pressione inflazionistica. Tuttavia, ha chiarito che la BOJ non utilizzerà la politica monetaria per influenzare direttamente i tassi di cambio. Rischi di inflazione: Ha sottolineato la necessità di vigilanza, poiché l'inflazione core potrebbe accelerare più velocemente di quanto attualmente previsto dalla BOJ. I commenti di Ueda sono stati interpretati dal mercato come dovish, suggerendo che la BOJ probabilmente non alzerà i tassi di interesse nel breve periodo. Dopo il discorso di Ueda, lo yen giapponese si è indebolito contro il dollaro statunitense, perdendo lo 0,40% a 150,6000. USDJPY D1

Nel lungo periodo, il tasso USDJPY si trova a un livello di resistenza chiave intorno a 150 JPY per USD. Se questo livello viene rotto, potremmo aspettarci un movimento verso 151.8000–153.0000. Al contrario, sul lato inferiore, il livello di supporto più vicino si trova appena sopra 148.8000. Fonte: xStation 5

