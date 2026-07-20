Grafico del giorno: USDJPY – Il dollaro vince un altro round, ma Tokyo prepara una risposta

Il mercato USDJPY assomiglia attualmente a un nuovo capitolo dello scontro tra due pesi massimi. Da una parte c'è il dollaro statunitense, sostenuto dagli elevati rendimenti degli asset USA e dal persistente vantaggio in termini di tassi d'interesse. Dall'altra c'è lo yen giapponese, che continua a rimanere sotto pressione nonostante la Bank of Japan abbia avviato il processo di normalizzazione della politica monetaria. Il Giappone ha compiuto il primo passo verso l'abbandono della sua politica monetaria ultra-accomodante, ma il divario tra i tassi d'interesse statunitensi e quelli giapponesi resta ancora molto ampio. Proprio questa differenza continua a rappresentare il principale fattore di sostegno per il dollaro. Nel frattempo, il cambio USD/JPY si muove su livelli che attirano sempre più l'attenzione sia degli operatori speculativi sia delle autorità giapponesi. La festività odierna in Giappone comporta una liquidità ridotta sui mercati e, in queste condizioni, aumenta il rischio di movimenti di prezzo improvvisi e accentuati. Da mesi Tokyo ribadisce di non voler tollerare un'eccessiva volatilità dello yen, motivo per cui gli investitori continuano a considerare concreta la possibilità di un intervento diretto sul mercato valutario. In questo contesto, USD/JPY ricorda un incontro di pugilato in cui il dollaro continua a guadagnare terreno grazie al suo vantaggio fondamentale, ma ogni ulteriore rialzo aumenta il rischio di una reazione da parte delle autorità giapponesi. Fonte: xStation5 I fattori chiave che stanno guidando USD/JPY 1. Giappone e rischio di intervento sul mercato valutario Il principale fattore psicologico per il cambio USD/JPY resta la possibilità di un intervento diretto delle autorità giapponesi. Da mesi il Ministero delle Finanze giapponese monitora attentamente l'andamento del mercato valutario, ribadendo più volte che un'eccessiva volatilità dello yen potrebbe richiedere un intervento. Il problema non riguarda soltanto il livello assoluto del cambio USD/JPY, ma soprattutto la rapidità del suo movimento. La storia dimostra che il Giappone tende a intervenire quando l'indebolimento dello yen diventa troppo veloce e inizia a influenzare le aspettative di imprese e famiglie. Tokyo è consapevole che una valuta eccessivamente debole aumenta il costo delle importazioni di energia e materie prime, rendendo più difficile il controllo dell'inflazione. La festività odierna in Giappone aggiunge un ulteriore elemento di attenzione. Con una liquidità ridotta, anche flussi di capitale relativamente contenuti possono provocare movimenti più ampi del cambio. In questo contesto, un eventuale intervento delle autorità potrebbe avere un impatto psicologico ancora più significativo sul mercato. Allo stesso tempo, il Giappone deve agire con prudenza. Un utilizzo troppo rapido delle riserve valutarie potrebbe produrre soltanto effetti temporanei se i fondamentali continueranno a favorire il dollaro. Tokyo dovrà quindi individuare il momento più opportuno, quando il mercato sarà maggiormente vulnerabile a un'inversione di tendenza. 2. Il differenziale dei tassi continua a favorire il dollaro Il principale fattore fondamentale a sostegno di USD/JPY resta il divario tra la politica monetaria degli Stati Uniti e quella del Giappone. La Bank of Japan ha iniziato ad aumentare i tassi d'interesse, ma il percorso verso una politica monetaria più restrittiva sarà probabilmente molto graduale. La Federal Reserve, invece, mantiene ancora i tassi su livelli elevati, mentre gli investitori cercano di capire quando e con quale intensità inizierà il prossimo ciclo di riduzione del costo del denaro. Per il mercato valutario contano non solo i livelli attuali dei tassi, ma anche i rendimenti obbligazionari e le aspettative sulla futura politica monetaria. Se la Fed continuerà ad adottare un approccio prudente, limitando le aspettative di rapidi tagli dei tassi, il dollaro potrà continuare a beneficiare di questo vantaggio. Anche in presenza di un'inflazione statunitense più contenuta, il biglietto verde potrebbe mantenersi forte finché i tassi reali resteranno interessanti per gli investitori. Il Giappone affronta invece una sfida diversa. La Bank of Japan deve trovare un equilibrio tra la necessità di normalizzare la politica monetaria e il rischio di frenare la crescita economica. Un rialzo troppo rapido dei tassi potrebbe penalizzare l'economia, motivo per cui il processo di normalizzazione procede con estrema cautela. 3. Le tensioni in Medio Oriente e il petrolio aumentano la pressione sullo yen Un altro elemento che influenza il cambio USD/JPY è rappresentato dalla situazione geopolitica in Medio Oriente. L'intensificarsi del conflitto nell'area del Golfo Persico ha riportato al centro dell'attenzione il mercato petrolifero e il rischio di interruzioni delle forniture energetiche. L'aumento del prezzo del petrolio può incidere sulle valute attraverso diversi canali. Il primo riguarda l'inflazione. Costi energetici più elevati rendono più difficile il rallentamento delle pressioni sui prezzi e possono ridurre lo spazio a disposizione delle banche centrali per allentare la politica monetaria. Il secondo canale è legato alla ricerca di beni rifugio. Nei periodi di maggiore incertezza gli investitori tendono a spostare i capitali verso il dollaro statunitense, principale valuta di riserva mondiale, rafforzandone ulteriormente il valore. Per il Giappone la situazione è particolarmente delicata, poiché il Paese dipende fortemente dalle importazioni di energia. Un petrolio più costoso peggiora la bilancia commerciale e aumenta i costi per l'intera economia. Di conseguenza, l'attuale contesto geopolitico rischia di penalizzare ulteriormente lo yen, nonostante storicamente la valuta giapponese abbia spesso beneficiato delle fasi di forte avversione al rischio. USDJPY: il dollaro resta in vantaggio, ma il Giappone è ancora in partita L'attuale scenario di USD/JPY è il risultato di diversi fattori che agiscono contemporaneamente, spingendo il mercato in direzioni opposte. Il dollaro continua a beneficiare dell'ampio differenziale dei tassi d'interesse e degli elevati rendimenti dei Treasury statunitensi. Nonostante i recenti segnali di rallentamento dell'inflazione americana, la Federal Reserve mantiene un approccio prudente riguardo all'avvio di un ciclo aggressivo di tagli dei tassi, sostenendo così la valuta statunitense. Il Giappone, invece, resta in una posizione complessa. La Bank of Japan ha iniziato il percorso di normalizzazione della politica monetaria, ma il ritmo dei cambiamenti rimane molto graduale. Allo stesso tempo, ogni ulteriore indebolimento dello yen aumenta la pressione sul Ministero delle Finanze, chiamato a valutare i costi economici di una valuta eccessivamente debole. Dal punto di vista tecnico, il cambio continua a muoversi all'interno di un trend rialzista, mantenendosi in un canale ascendente. L'indicatore RSI rimane in territorio positivo senza aver ancora raggiunto livelli di forte ipercomprato, suggerendo che la pressione degli acquirenti resta presente. La domanda principale per il mercato è se il vantaggio fondamentale del dollaro sarà sufficiente a compensare il crescente rischio di un intervento delle autorità giapponesi. Punti chiave USD/JPY continua a essere una delle coppie valutarie più osservate grazie alla combinazione di solidi fondamentali e della concreta possibilità di un intervento da parte del Giappone.

continua a essere una delle coppie valutarie più osservate grazie alla combinazione di solidi fondamentali e della concreta possibilità di un intervento da parte del Giappone. Il differenziale dei tassi d'interesse tra Stati Uniti e Giappone rimane il principale fattore di sostegno per il dollaro.

La Bank of Japan ha avviato il processo di normalizzazione della politica monetaria, ma con un ritmo nettamente più lento rispetto agli Stati Uniti.

ha avviato il processo di normalizzazione della politica monetaria, ma con un ritmo nettamente più lento rispetto agli Stati Uniti. La festività odierna in Giappone riduce la liquidità del mercato e aumenta l'attenzione verso un eventuale intervento delle autorità.

Le tensioni in Medio Oriente e il rialzo del petrolio possono esercitare ulteriore pressione sullo yen, sia attraverso il maggiore costo delle importazioni energetiche sia favorendo la domanda di dollaro come valuta rifugio.

Dal punto di vista tecnico, USD/JPY mantiene un'impostazione rialzista, ma la vicinanza ai massimi storici aumenta il rischio di movimenti bruschi. In sintesi, USD/JPY si trova in una fase particolarmente delicata. Il dollaro continua a mantenere il vantaggio grazie ai suoi fondamentali, ma ogni nuovo rialzo rende il Giappone un protagonista sempre più determinante, potenzialmente in grado di cambiare l'equilibrio del mercato con un intervento al momento più opportuno.

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