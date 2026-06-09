Grafico del giorno: USDNOK (09.06.2026)

L’aumento dei prezzi delle materie prime energetiche registrato lunedì si è rivelato di breve durata, esercitando ulteriore pressione sulla valuta norvegese. La coppia USD/NOK si sta avvicinando al livello di 9,50, non visto da circa due mesi. Oltre ai titoli provenienti dal Medio Oriente, domani saranno centrali i dati sull’inflazione di maggio sia della Norvegia sia degli Stati Uniti, che potrebbero determinare la direzione della coppia. 🌍 Geopolitica Lo scambio di attacchi del fine settimana tra Israele e Iran ha sollevato dubbi sulla fragile tregua attualmente in vigore nella regione. Sotto pressione da parte di Washington, entrambe le parti hanno sospeso ulteriori operazioni militari. Tuttavia, la situazione rimane altamente incerta, e ciò potrebbe mantenere elevata la volatilità dei prezzi delle principali materie prime energetiche. 📊 Dati macroeconomici Le previsioni per domani indicano: Inflazione core invariata al 3,2%

L’inflazione headline in lieve calo al 3,1% in Norvegia Un dato superiore alle attese potrebbe rafforzare le aspettative di un ulteriore inasprimento della politica monetaria da parte di Norges Bank. Si ricorda che la banca centrale ha effettuato il primo rialzo dei tassi dal 2023 a maggio, in risposta a: aspettative d’inflazione in rapido aumento

crescita salariale persistentemente elevata

inflazione core ancora rigida Negli Stati Uniti, invece, si prevede: CPI headline in aumento al 4,2%

CPI core in lieve crescita al 2,9% Gli investitori hanno già prezzato completamente un rialzo dei tassi della Federal Reserve nel 2026. Un ulteriore aumento delle pressioni inflazionistiche potrebbe anticipare questa mossa già all’autunno. 📈 Analisi tecnica Grafico 1: USD/NOK (01.07.2025 – 09.06.2026) Fonte: xStation, 09.06.2026 Dopo aver registrato un nuovo minimo locale a quota 9,13, si è verificato un forte e aggressivo rimbalzo guidato dalla domanda. I primi due livelli tecnici di resistenza sono stati superati. Il prezzo ha raggiunto il livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%, che potrebbe rappresentare un test cruciale per il trend rialzista in corso. La forza del movimento è confermata dagli indicatori tecnici. L’RSI si trova attualmente intorno a 67 punti, segnalando che il mercato sta gradualmente entrando in territorio di ipercomprato, il che potrebbe generare una temporanea pausa del momentum. Livelli chiave da monitorare: Al rialzo:

Se i compratori riusciranno a mantenere il prezzo sopra il livello di Fibonacci del 50% appena testato, il prossimo obiettivo naturale del mercato potrebbe essere l’area 9,56, dove coincidono il ritracciamento di Fibonacci del 61,8% e la media mobile esponenziale a 100 periodi (EMA 100). Al ribasso:

Al contrario, un rigetto prolungato dell’attuale area di resistenza implicherebbe un ritorno verso il trend primario e un possibile retest dei livelli di supporto inferiori. — Michał Jóźwiak

Michał Jóźwiak

Analista dei mercati finanziari presso XTB.

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