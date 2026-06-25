GTA 6: svelati i primi dettagli. Come reagirà il titolo di Take-Two Interactive?

Rockstar Games ha finalmente svelato la sua carta più attesa: il prezzo ufficiale di GTA 6 e le opzioni di pre-order. La Standard Edition costerà 79,99$, mentre la Ultimate Edition sarà venduta a 99,99$, stabilendo un nuovo benchmark per i grandi titoli AAA su console. I pre-order apriranno il 25 giugno, mentre il lancio globale su PlayStation 5 e Xbox Series X|S resta fissato per il 19 novembre 2026.

Il prezzo di GTA 6 supera la soglia degli 80 dollari

Rockstar ha confermato che la versione standard di GTA 6 costerà 79,99$, mentre la Ultimate Edition digitale avrà un prezzo di 99,99$. Questo non solo conferma il limite superiore della fascia di prezzo emersa dai leak, ma segna anche la prima volta in cui un grande gioco console adotta in modo diffuso un prezzo di lancio sopra i 70$.

Di fatto, Take-Two sta fissando un nuovo riferimento per il segmento AAA, testando fino a che punto possa spingersi la soglia di accettazione dei giocatori. Allo stesso tempo, l’assenza di edizioni da collezione “super costose” al lancio suggerisce una strategia focalizzata su una struttura semplice a due livelli, con successiva monetizzazione tramite GTA Online e contenuti aggiuntivi.

Pre-order: il primo test della domanda

I pre-order di GTA 6 inizieranno il 25 giugno 2026, mentre l’uscita è prevista per il 19 novembre 2026 esclusivamente su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. L’assenza di una versione PC al lancio è in linea con la prassi storica di Rockstar, che tende a rilasciare il porting PC successivamente, trasformandolo in un ulteriore evento commerciale.

La versione digitale sarà disponibile al pre-load dal 12 novembre e, considerando una dimensione superiore ai 100 GB, rappresenta un elemento rilevante dal punto di vista pratico per i giocatori. Per gli investitori, i dati chiave saranno i numeri dei pre-order e la ripartizione tra Standard e Ultimate Edition, che offriranno la prima indicazione concreta del potenziale di ricavi nell’anno di lancio.

Economia del prezzo più alto e GTA+ incluso

Dal punto di vista della modellizzazione finanziaria, l’aspetto più rilevante è che l’aumento del prezzo base da 70 a 80 dollari migliora l’economia unitaria di ogni copia venduta. Utilizzando la stima di Bank of America di 45 milioni di copie nel FY2027, un incremento di 10$ per unità si traduce matematicamente in circa 450 milioni di dollari di ricavi lordi aggiuntivi, al netto di commissioni delle piattaforme e tasse.

Ogni pre-order e acquisto includerà il pack Vintage Vice City e un mese gratuito di abbonamento a GTA+. Si tratta di un classico “aggancio” da subscription: più utenti attivano il mese gratuito, maggiore sarà la base potenziale da convertire poi in abbonamenti a pagamento. Bank of America sta infatti alzando le proprie stime proprio in virtù del potenziale di GTA Online 2.0 e di una monetizzazione più aggressiva del modello live service, visto come driver chiave per la crescita degli utili TTWO nel 2027–2028.

Versione fisica, codice e pressione sul second hand market

L’aspetto più controverso riguarda le edizioni “fisiche”. La versione boxed di GTA 6 conterrà solo un codice di download, senza disco Blu-ray e senza elementi fisici da collezione come mappe o extra. Questo ha generato forti reazioni negative tra i collezionisti, per i quali una confezione senza disco rappresenta la fine di un’era del fisico.

Un ulteriore elemento critico è il regional locking: ad esempio, un codice della versione UK non sarà attivabile su un account PlayStation polacco, secondo le prime informazioni retail. In pratica, ciò riduce non solo il mercato dell’usato fisico, ma anche la possibilità di importare versioni più economiche da altri Paesi. Dal punto di vista della community è un segnale anti-consumer, ma sul piano industriale rientra in una strategia di massimizzazione dei ricavi per regione.

Resta comunque possibile che future edizioni includano contenuti fisici più ricchi o versioni limitate. Inoltre, la riduzione del fisico è anche un modo per comprimere il mercato secondario, che nel lungo periodo sottrae vendite potenziali a un titolo con ciclo di vita estremamente lungo come GTA.

In combinazione con GTA+ come servizio in abbonamento, la Ultimate Edition e GTA Online come piattaforma live service, Take-Two sta chiaramente spostando il modello verso ricavi ricorrenti e di lungo periodo, non più basati solo sulla vendita una tantum.

GTA 6 come driver chiave della valutazione Take-Two

Il contesto storico è fondamentale. GTA V ha venduto oltre 200 milioni di copie, diventando uno dei prodotti d’intrattenimento più venduti della storia, mentre l’intero franchise ha superato circa 400 milioni di copie. Red Dead Redemption 2 ha aggiunto ulteriori 60–70 milioni di unità, confermando la capacità di Rockstar di creare titoli a lunghissimo ciclo di vita.

Su questa base, Take-Two prevede per l’anno fiscale 2027 – quello in cui l’impatto del lancio di GTA 6 sarà pienamente visibile – net bookings pari a circa 8–8,2 miliardi di dollari, rispetto ai circa 6,7 miliardi del 2026. Diverse investment bank, tra cui Bank of America, hanno già rivisto al rialzo stime e target price per TTWO, sulla base delle attese di vendita e monetizzazione online.

Il mercato ha già reagito: nel giorno dell’annuncio di prezzo e pre-order, il titolo Take-Two ha registrato un rialzo di alcuni punti percentuali nel pre-market, segnale della forte sensibilità degli investitori a ogni dettaglio legato a GTA 6. La domanda chiave per gli azionisti non è più solo “quante copie verranno vendute nel primo anno”, ma soprattutto per quanto tempo e con quale intensità GTA 6 e il nuovo GTA Online saranno in grado di sostenere i risultati della società.

Mateusz Czyżkowski

Financial Markets Analyst XTB HQ