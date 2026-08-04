SpaceX e AMD oltre le attese. Brutte Reazioni del Mercato

Commento alle trimestrali
Mercati che puniscono sia SpaceX che Amd che presentano peró delle trimestrali oltre le attese. SpaceX, societá al momento in perdita sui conti e che presenta fondamentali effettivamente eccessivi rispetto al suo prezzo, anche dopo il forte ribasso dai massimi post-Ipo che é costato un -50% ai piú ottimisti. Fatturato super da 7,8 miliardi (+92% su base annuale), 1 miliardo di dollari in piú rispetto ai 6,8 miliardi di dollari delle stime, perdite recuperate per 467 milioni di dollari, si partiva da circa -1 miliardo di dollari e siamo arrivati a una perdita da 541 milioni di dollari. La reazione del mercato é stata violenta in termini di volatilitá con un rialzo verso i 130 dollari per poi scendere violentemente verso i minimi in afterhours a 114,38 con una oscillazione negativa da massimo a minimo del -12%. Il titolo proveniva da una giornata molto positiva che ha visto un rialzo del 9,43%, in pratica ritorna a ridosso dell;open della giornata a 117 dollari. Ottima trimestrale se la vediamo in prospettiva delle aspettative, ma siamo ancora affrontando un titolo che presenta dei fondamentali eccessivi anche dopo un ribasso dai massimi da oltre il -50%. Capex a 18,37 miliardi di dollari per questo trimestre, leggermente inferiori rispetto ai 18,58 miliardi di dollari, alla fine del Q2 il capex totale dell'anno si attesta a 28,48 miliardi di dollari e il CFO dichiara una chiusura trimestre con un cash a disposizione di 100 miliardi di dollari, quindi un'enorme capacitá di investimento per il futuro.
AMD vede una brutta reazione immediatamente negativa che porta ad un ribasso da massimo a minimo afterhours del -13%, partendo direttamente da un rialzo di giornata imponente a +7%. Le quotazioni si riportano quindi a ridosso dell'apertura della settimana confermando la dinamica negativa di vendita dei massimi su base settimanale. I numeri presentati sono ottimi, con una crescita del fatturato del 50% a 11,5 miliardi di dollari, battute le stime che vedevano un fatturato a 11,3 miliardi di dollari, ottimo margine compreso tra il 54-56% secondo gloi standard Gaap e Non-Gaap. Ricavi data center incredibili con un +107%, la CEO Lisa Su ritiene che la domanda é sostenuta e questo potrebbe garantire una forte crescita del fatturato e degli utili per i prossimi anni. Anche in questo caso i fondamentali risultano eccessivi con un p/e di partenza pre-trimestrale di oltre 150.
Le trimestrali, soprattutto quelle degli ultimi due giorni, hanno visto titoli che presentano forti discrepanze tra fondamentali ottimi e prezzi che risultano eccessivi sui rapporti p/e (Palantir e Amd) e sul p/s (caso SpaceX) con reazioni totalmente slegate dagli esiti e guidate principalmente da dinamiche tecniche relative agli andamenti su base settimanale.
Recap dei dati di SpaceX e AMD
SpaceX
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Fatturato e Redditività: I ricavi hanno raggiunto i 7,8 miliardi di dollari, segnando un incremento del 92% su base annua. L'EBITDA rettificato è cresciuto del 191% arrivando a 3,5 miliardi di dollari, mentre la perdita netta è migliorata di 467 milioni di dollari, attestandosi a un passivo di 541 milioni.
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Solidità Finanziaria: L'azienda ha chiuso il trimestre con un'imponente liquidità di 100 miliardi di dollari tra cassa e titoli, supportata da un portafoglio ordini (backlog) di 47,5 miliardi di dollari.
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Connettività (Starlink): Il raddoppio degli abbonati Starlink ha spinto le performance del segmento, generando una crescita del 66% dei ricavi e del 79% dell'utile operativo su base annua.
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Intelligenza Artificiale e Cloud: È stata annunciata l'acquisizione di Cursor per 60 miliardi di dollari per accelerare nel settore AI aziendale e, a luglio, è stato rilasciato il modello Grok 4.5. Inoltre, SpaceX ha chiuso contratti per servizi cloud pari a 14,1 miliardi di dollari.
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Aerospazio e Difesa: Negli ultimi 90 giorni sono stati completati due test di volo della Starship V3 in ottica di completa riutilizzabilità, e sono stati assegnati contratti governativi pluriennali USA per oltre 6 miliardi di dollari destinati al programma Starshield.
AMD
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Risultati Globali Record: Il fatturato ha toccato il record di 11,5 miliardi di dollari (+50% su base annua). L'utile netto GAAP è stato di 2,3 miliardi di dollari (2,8 miliardi in ambito Non-GAAP), con un utile operativo di 2,0 miliardi e un margine lordo del 54% (56% Non-GAAP).
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Performance dei Segmenti:
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Data Center: Ha trainato il bilancio raddoppiando i ricavi a 6,7 miliardi di dollari (+107%), rappresentando il 58% del fatturato totale aziendale grazie a processori EPYC e GPU Instinct.
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Client: Ricavi in crescita del 23% a 3,1 miliardi di dollari, spinti dalla domanda dei processori Ryzen.
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Embedded: Fatturato in aumento del 19% a 977 milioni di dollari.
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Gaming: Unico settore in flessione, sceso del 31% a 779 milioni di dollari a causa di minori ricavi dai sistemi semi-personalizzati.
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Sviluppo Prodotti: Sono stati lanciati il potente rack server AI AMD Helios, le GPU Instinct Serie MI400 per addestramento AI, le CPU EPYC di sesta generazione e i sistemi Ryzen AI Halo per l'intelligenza artificiale agentiva.
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Partnership Strategiche: AMD ha stretto accordi chiave per l'implementazione dell'infrastruttura AI con colossi come Anthropic, Microsoft, Cerebras e Cisco. È stata inoltre finalizzata l'acquisizione di MEXT per ottimizzare le tecnologie di memoria legate all'intelligenza artificiale.
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Previsioni Q3 2026 (Guidance): L'azienda stima ricavi per circa 13 miliardi di dollari (con una tolleranza di 300 milioni), equivalenti a una crescita annua del 41%, mantenendo un margine lordo Non-GAAP previsto intorno al 56%.
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