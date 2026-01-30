Guadagni di Lockheed Martin: il picco delle tensioni e delle valutazioni globali

In vista dell’apertura della sessione di giovedì, uno dei colossi dell’industria della difesa statunitense ha pubblicato i propri risultati. Le attese del mercato sono state superate e la valutazione della società ha raggiunto un nuovo massimo storico, con un rialzo del 4% dopo la pubblicazione.
Un livello senza precedenti di tensioni geopolitiche e di spesa per la difesa sta sostenendo i contractor del settore. Ciò vale anche per Lockheed Martin, che recentemente si è trovata al centro di attenzioni negative da parte dell’amministrazione statunitense a causa della sua politica sui dividendi e sui riacquisti di azioni.
Approfondimenti sul bilancio
La società ha superato leggermente le aspettative sia in termini di EPS sia di ricavi nel Q4 2025.
-
EPS GAAP: 5,80 USD (consenso di mercato: 5,75 USD)
-
Ricavi: 20,3 miliardi di USD (consenso di mercato: 19,85 miliardi di USD)
-
Margine operativo: 10,1%
Su base annua:
-
Le vendite sono aumentate del 5% nel 2025 (a 75 miliardi di USD) e gli utili sono cresciuti dell’11% (a 6,7 miliardi di USD), portando l’EPS GAAP cumulato a 21,49.
-
Il portafoglio ordini (backlog) è cresciuto del 17% a 194 miliardi di USD, con un rapporto book-to-bill pari a 1,2. Il margine operativo annuo è stato esattamente del 9%.
-
Nell’intero 2025, la società ha destinato 3,1 miliardi di USD ai dividendi e 3,0 miliardi di USD al riacquisto di azioni. Il free cash flow (Non-GAAP) ha raggiunto 6,9 miliardi di USD.
Segmenti di business
Secondo il CEO, la domanda per i prodotti dell’azienda è senza precedenti, con la crescita più marcata nei segmenti missili e sistemi di controllo del fuoco. I ricavi di questo segmento sono saliti a 14,4 miliardi di USD (+14%), mentre l’utile è balzato del 382% a 1,9 miliardi di USD. I principali “cavalli di battaglia” del segmento restano i sistemi Patriot e JASSM.
Nel segmento aeronautico, la società continua a beneficiare delle vendite e del supporto agli aerei F-35. Nel Q4 l’utile operativo è aumentato dell’80%, ma su base annua è diminuito del 17%. Ciò è in gran parte legato a svalutazioni superiori alle attese relative a uno dei progetti classificati della società. Considerate le tendenze del settore, è molto probabile che ciò sia collegato al progetto X-59 e ad altri velivoli ipersonici.
Guidance
Oltre a risultati solidi, la società ha fornito anche una guidance ottimistica.
Per il prossimo anno, l’azienda prevede ricavi compresi tra 77,5 e 80,0 miliardi di USD e un EPS annuale tra 29,35 e 30,25 USD per azione.
Il management afferma di attendersi una continua crescita a doppia cifra delle vendite nel segmento missili e sistemi di controllo del fuoco.
LMT.US (D1)
Se il prezzo si mantiene al di sopra dei massimi più recenti, allora, considerando l’attuale momentum rialzista e la struttura delle medie mobili EMA 100 e 200, il titolo potrebbe avere la possibilità di continuare a salire anche verso l’area dei 740 USD.Un ritracciamento, potenzialmente rafforzato da un possibile segnale negativo dell’indicatore MACD, potrebbe invece riportare il prezzo verso un’area di supporto compresa tra il livello di Fibonacci del 78,6% e il ritracciamento del 50% dell’ultimo movimento rialzista. Fonte: xStation5
