HK.cash perde il 2% 📉 Gli indici cinesi crollano a causa delle preoccupazioni sulla regolamentazione del mercato

I guadagni in Cina, alimentati dall’ottimismo sul settore tecnologico e dall’allentamento delle tensioni commerciali con gli Stati Uniti, stanno perdendo slancio a causa delle prese di profitto. Il contratto HK.cash scende di oltre il 2%, mentre il mercato teme che le autorità possano tornare a una politica di deleveraging e costringere più broker a restringere le condizioni di finanziamento. Ad agosto 2025, il mercato azionario cinese ha aggiunto oltre 1 trilione di dollari in valore, raggiungendo i massimi degli ultimi dieci anni. Il rally è stato trainato dai forti afflussi di investitori locali e da un miglioramento più ampio del sentiment dopo la de-escalation delle dispute commerciali con gli USA. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L’impennata ha suscitato timori di surriscaldamento. Sinolink Securities ha aumentato i requisiti di deposito marginale sui nuovi contratti di finanziamento al 100% per limitare l’uso eccessivo della leva finanziaria. Alcuni fondi comuni hanno introdotto limiti giornalieri di acquisto. Ad esempio, il feeder fund dell’ETF GF Star Growth Index ha fissato nuovi afflussi a soli 100 yuan, una delle misure più restrittive durante il rally attuale. I volumi di scambio sulle borse della Cina continentale sono saliti a 3,1 trilioni di yuan (433 miliardi di dollari), il secondo livello più alto mai registrato. Nel frattempo, il saldo del finanziamento a margine ha superato i 2,1 trilioni di yuan, il massimo dal 2015, quando il mercato era nel pieno di una bolla speculativa. Il numero di nuovi conti di intermediazione aperti da investitori retail è aumentato del 71% su base annua a luglio, evidenziando un forte effetto “FOMO” e un’ondata massiccia di capitale retail nel mercato. Gli analisti sottolineano che bolle speculative potrebbero già formarsi in alcuni segmenti, ma le ultime restrizioni sul finanziamento mirano principalmente a proteggere broker e clienti da potenziali perdite, piuttosto che a indicare che il rally abbia già raggiunto il picco. Pechino ha una lunga storia di interventi regolatori sia durante forti cali sia durante rapidi rally. Dal 2023, le autorità hanno inasprito le regole sullo short selling e aumentato i requisiti di margine per i fondi, misure ulteriormente rafforzate nel 2024. Fonte: xStation5

