A PROPOSITO DI QUESTO STRUMENTO

Investi in CFD su HK.cash

HK.cash Il HK.cash è uno strumento derivato basato sulle quotazioni dell'Indice Hang Seng (HSI). L'Indice Hang Seng è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato che copre le aziende più grandi della Borsa di Hong Kong. Come prodotto con leva, l'HK.cash consente ai trader di ottenere un'esposizione all'intero mercato azionario di Hong Kong con una frazione del capitale che sarebbe necessario per investire direttamente negli asset sottostanti. Questo strumento è particolarmente popolare tra i trader che cercano di capitalizzare i movimenti di prezzo a breve termine dell'HSI. L'Indice Hang Seng (HSI) è stato lanciato il 24 novembre 1969 dalla Hang Seng Bank. È l'indicatore più ampiamente citato per il mercato azionario di Hong Kong, comprendendo le 50 aziende più grandi e liquide quotate sulla Borsa di Hong Kong (HKEX). L'HSI è progettato per riflettere la performance complessiva del mercato azionario di Hong Kong, offrendo una misura complessiva della salute economica sia della Cina che di Hong Kong. Alcuni sostengono che Hong Kong sia il secondo più grande centro finanziario dopo Wall Street e che il ruolo delle aziende nell'indice sia enorme nell'economia globale, soprattutto nell'economia locale e cinese. Le aziende più grandi all'interno dell'indice sono Tencent, Alibaba, Bank of China e China Mobile; alcune di esse sono anche disponibili per gli investitori stranieri come ADR negli Stati Uniti. Poiché le quotazioni dell'HK.cash si basano sull'HSI (non sui futures), non ci sono rollover. Comprendere la storia, la costruzione e l'influenza dell'HSI può offrire intuizioni preziose nel trading di questo strumento derivato. Anche se molte di queste aziende hanno operazioni significative in Cina continentale, l'indice stesso non è esclusivamente focalizzato sulle aziende della Cina continentale. L'HSI include una combinazione di aziende basate a Hong Kong e grandi multinazionali che operano a livello globale. Composizione dell'Indice Hang Seng L'Indice Hang Seng (HSI) è suddiviso in quattro settori principali: Finanza: Include le principali banche, compagnie di assicurazione e altre istituzioni finanziarie. Le aziende più rilevanti sono HSBC Holdings, Hang Seng Bank e AIA Group. Utilities: Comprende le aziende che forniscono servizi essenziali come elettricità, gas e acqua. Le aziende più importanti includono CLP Holdings e Hong Kong and China Gas Company. Immobili: Include le aziende coinvolte nello sviluppo, investimento e gestione immobiliare. Le principali aziende sono Sun Hung Kai Properties, Henderson Land Development e New World Development. Commercio e Industria: Questo settore diversificato include aziende di vari settori, come tecnologia, telecomunicazioni, beni di consumo e altro. Le principali aziende sono Tencent Holdings, China Mobile e CK Hutchison Holdings. Anche se l'HSI non è composto esclusivamente da aziende cinesi continentali, queste aziende hanno una presenza significativa all'interno dell'indice, principalmente a causa dell'integrazione economica tra Hong Kong e la Cina continentale, e del fatto che molte grandi imprese cinesi scelgono di quotarsi all'HKEX per accedere agli investitori internazionali. Ad esempio, Tencent è un importante conglomerato tecnologico con operazioni significative in Cina continentale. Orari di Trading e Volatilità L'HK.cash può essere negoziato quasi 24 ore al giorno durante i giorni feriali, riflettendo gli orari di trading dei contratti futures dell'HSI sottostanti. Le sessioni principali di trading sono le seguenti: Pre-market Trading: Inizia alle 4:00 AM HKT e prosegue fino all'apertura ufficiale del mercato alle 9:30 AM HKT. Trading di Mercato Regolare: Dalle 9:30 AM HKT alle 4:00 PM HKT. After-market Trading: Inizia alle 4:00 PM HKT e termina alle 1:00 AM HKT. Migliori Momenti per il Trading Rilasci di Dati Economici (8:00 AM - 10:00 AM HKT): I principali rilasci di dati economici, come il PIL, l'Indice PMI o i report sul bilancio commerciale, spesso si verificano al mattino. Questi rilasci possono causare movimenti di mercato significativi, rendendoli un momento ideale per il trading dell'HK.cash. Earnings Trimestrali delle Aziende: I risultati trimestrali e le previsioni delle principali aziende di Hong Kong di solito aumentano la volatilità e potrebbero influenzare le azioni di ciascun segmento dell'HSI. Sovrapposizione tra Orari di Mercato di Hong Kong ed Europa (3:00 PM - 5:30 PM HKT): La sovrapposizione tra gli orari di trading di Hong Kong e quelli europei spesso porta a volumi di trading più elevati e maggiore volatilità. I partecipanti al mercato europeo reagiscono agli eventi del mercato di Hong Kong, aggiungendo attività di trading nell'HK.cash.