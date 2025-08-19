Home Depot con crescita moderata e prospettive caute per il 2025

Home Depot (HD.US) ha pubblicato i risultati del secondo trimestre 2025, in linea con le attese di mercato ma senza particolari sorprese positive. La società ha registrato ricavi per 43,18 miliardi di dollari ed un utile per azione (EPS) di 4,68 dollari, leggermente inferiore alle previsioni degli analisti. Il titolo oggi scambia in lieve ribasso, riflettendo la cautela degli investitori tra i timori di rallentamento economico e la crescita limitata delle vendite. Home Depot Inc. è una delle più grandi catene retail al mondo, specializzata nella vendita di materiali da costruzione, utensili, prodotti per la casa e servizi di ristrutturazione. L’azienda opera principalmente negli Stati Uniti, servendo sia clienti privati sia professionisti. Grazie all’ampia offerta di prodotti e a una rete capillare di punti vendita, Home Depot è leader nel settore del “home improvement”. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati finanziari Q2 2025 Ricavi (GAAP): 43,18 mld $, +0,6% a/a (vs 42,91 mld $ in Q2 2024)

Utile lordo (adjusted): 14,4 mld $, con margine lordo stabile intorno al 33%

EBITDA (adjusted): 7,5 mld $

Utile netto (adjusted): 4,56 mld $, in lieve calo a/a, margine netto ~10%

EPS (adjusted): 4,68 $, leggermente sotto la stima di 4,69 $ (-0,2% a/a)

Vendite comparabili negli USA: +1,4% a/a, segnalando domanda stabile nel segmento retail

Margine operativo: 13,0%, in linea con le aspettative

Cash flow operativo: 5,4 mld $, in calo rispetto all’anno precedente

Free cash flow: 4,7 mld $, anch’esso in calo a/a

Capex: 720 mln $, leggermente inferiore rispetto all’anno precedente 📊 Vista grafico (intervallo D1) Fonte: xStation5 Outlook Home Depot ha confermato la guidance per l’intero 2025, prevedendo una crescita dei ricavi di circa il 2,8%, a fronte di un calo dell’EPS atteso intorno al 3%. La crescita stabile dei ricavi e i margini operativi sostenuti riflettono una posizione finanziaria relativamente solida e un efficace controllo dei costi. Tuttavia, il ritmo moderato delle vendite comparabili negli Stati Uniti potrebbe segnalare un possibile rallentamento nei prossimi trimestri. Il calo dei flussi di cassa rappresenta un punto critico da monitorare con attenzione, mentre le spese in conto capitale rimangono sotto controllo, evidenziando un approccio prudente agli investimenti in un contesto di incertezza di mercato. In sintesi: Home Depot mantiene una forte posizione di mercato, ma i venti contrari macroeconomici e l’indebolimento della dinamica delle vendite potrebbero limitare il ritmo di crescita degli utili futuri.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.