I 3 mercati da tenere d'occhio (21.10.2024)

Questa settimana, i risultati positivi del settore bancario statunitense hanno spinto l'indice US2000 delle piccole aziende e rinvigorito le speranze degli investitori di uno scenario non recessivo con una politica monetaria più accomodante da parte della Fed. La prossima settimana, gli investitori attendono un altro round di risultati trimestrali, insieme ai rapporti preliminari PMI di ottobre e ai discorsi dei rappresentanti delle banche centrali. Pertanto, sarà interessante monitorare l'US500, l'EURUSD e il Bitcoin. US500

Gli indici statunitensi stanno negoziando a livelli storici, e finora i forti risultati trimestrali delle aziende non hanno sollevato preoccupazioni rilevanti. Attualmente, il mercato ritiene che l'economia statunitense riuscirà a navigare il periodo di tassi di interesse elevati senza causare una recessione più profonda. La prossima settimana arriveranno ulteriori rapporti importanti, tra cui quelli di Amazon, Tesla, Coca-Cola, GE e SAP. Previsioni ottimistiche a seguito dei risultati potrebbero alimentare una crescita ulteriore, mentre risultati deludenti potrebbero fungere da catalizzatore per una correzione di mercato. Pertanto, vale la pena monitorare l'indice US500. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile EURUSD

Il sentiment nel mercato azionario statunitense influenzerà certamente anche il dollaro, che ultimamente ha mostrato una forza eccezionale. Inoltre, arriveranno anche i dati preliminari PMI da Francia, Germania e dall'Eurozona. Martedì e mercoledì, membri della BCE, tra cui la presidente Lagarde, terranno dei discorsi. Questi eventi potrebbero influenzare la coppia di valute EURUSD, che è stata recentemente caratterizzata da un'elevata volatilità. Bitcoin

In linea con il miglioramento del sentiment nei mercati tradizionali, anche il mercato delle criptovalute sta mostrando segnali positivi. Bitcoin ha guadagnato terreno con forza la scorsa settimana, superando importanti livelli di resistenza. L'ascesa di Bitcoin è stata sostenuta da commenti positivi da parte del fondatore della più grande compagnia d'investimento al mondo, BlackRock, e dall'aumento della probabilità che un candidato favorevole alle criptovalute, Donald Trump, possa vincere la presidenza. Un sentiment positivo sostenuto potrebbe spingere il prezzo di Bitcoin verso i 70.000 dollari. Tuttavia, qualsiasi sorpresa negativa potrebbe scatenare una correzione, rendendo quindi il prezzo di Bitcoin da monitorare con attenzione.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.