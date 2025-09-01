I chip di Alibaba rappresenteranno una minaccia per NVIDIA?

Le azioni di Alibaba sulla borsa di Hong Kong sono salite oggi di oltre il 15%, segnando il loro maggior guadagno giornaliero da marzo di quest’anno. Questo forte rialzo è principalmente una reazione del mercato alla mossa strategica dell’azienda di entrare nella progettazione e produzione dei propri chip per l’intelligenza artificiale. La notizia è arrivata in concomitanza con la pubblicazione dei risultati trimestrali, ma è stata l’espansione nel mercato dei semiconduttori a essere vista dagli investitori come un potenziale punto di svolta per la crescita a lungo termine di Alibaba. L’azienda ha presentato un proprio chip progettato per compiti legati all’intelligenza artificiale, già fisicamente prodotto in una fabbrica locale cinese. Ciò significa che Alibaba non solo sta ampliando le sue attività tecnologiche oltre l’e-commerce tradizionale e i servizi cloud, ma si sta anche inserendo attivamente nella corsa all’indipendenza dai fornitori occidentali, guidata da NVIDIA. Sebbene il nuovo chip di Alibaba sia attualmente focalizzato principalmente sull’esecuzione di modelli di intelligenza artificiale pre-addestrati, è stato progettato per essere compatibile con il software popolare utilizzato in precedenza con l’hardware NVIDIA. Questa compatibilità può renderne l’implementazione pratica molto più semplice ed economica. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il mercato interpreta questa mossa come un segnale chiaro che Alibaba intende non solo utilizzare l’IA come strumento di business, ma anche costruire una propria base tecnologica nell’hardware. Ciò si allinea a una tendenza più ampia in Cina, dove sempre più aziende cercano di creare alternative alle soluzioni americane in risposta alle continue restrizioni all’export. I chip cinesi affrontano ancora alcune sfide, come prestazioni inferiori, problemi di stabilità e limiti tecnologici nella produzione. Nonostante queste difficoltà, l’avvio della produzione di chip da parte di Alibaba rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un’indipendenza tecnologica di lungo periodo. Il sostegno del governo — che include un fondo da 8,4 miliardi di dollari per lo sviluppo dell’IA e dei semiconduttori — rafforza ulteriormente le basi di questa direzione strategica. Dal punto di vista degli investitori, l’ingresso di Alibaba nel mercato dei chip non è solo una risposta alle tensioni globali nel settore tecnologico, ma anche il segnale che l’azienda non intende limitarsi a software e servizi cloud. Al contrario, mira a controllare l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale, dall’hardware al software. L’impennata odierna del prezzo delle azioni conferma che il mercato apprezza questa ambizione.

