I guadagni dell'indice US100 sono trainati dalla solida performance di Micron📈Alibaba sale del 7%

Le previsioni ottimistiche del colosso statunitense della memoria Micron hanno sostenuto i guadagni del Nasdaq, mentre risultati solidi hanno rafforzato la fiducia nella robustezza del trend legato all’AI. Gli analisti di Cantor Fitzgerald e Deutsche Bank hanno alzato il target price di Micron (MU.US) a 200 dollari per azione, citando l’infrastruttura AI come principale motore di crescita. Goldman Sachs, invece, ha fissato un target più prudente a 145 dollari per azione (più del 10% al di sotto del prezzo attuale delle azioni Micron). Inoltre, le azioni del colosso tecnologico cinese Alibaba sono salite dopo che le previsioni di spesa per infrastrutture AI sono state riviste al rialzo rispetto ai 50 miliardi di dollari inizialmente stimati. Questo rafforza la convinzione del mercato che le aziende cinesi stiano cercando di recuperare terreno rispetto ai loro omologhi statunitensi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: xStation5 Micron Technology ha presentato previsioni molto superiori alle attese del mercato: la società prevede ricavi per il Q1 pari a 12,5 miliardi di dollari, contro i 11,9 miliardi stimati dagli analisti. L’utile per azione (EPS) è atteso a 3,75 dollari, ben al di sopra del consensus di 3,05 dollari. La crescita è trainata dalla crescente domanda di soluzioni legate all’intelligenza artificiale, in particolare di HBM (High Bandwidth Memory), fondamentale per alimentare chip e sistemi AI.

Il CEO Sanjay Mehrotra ha sottolineato che Micron entra nel fiscale 2026 “con forte slancio” e con il “portafoglio più competitivo della sua storia”. Rimane l’unico produttore di memorie con sede negli Stati Uniti. Nel Q4 (terminato il 28 agosto), la società ha riportato un aumento dei ricavi del 46% a 11,3 miliardi di dollari, con un EPS di 3,03 dollari, superando le aspettative.

Le azioni hanno guadagnato oltre il 3% dopo la pubblicazione dei risultati e sono quasi raddoppiate dall’inizio dell’anno, sovraperformando nettamente i concorrenti grazie al boom dell’AI e alla crescente domanda dal settore dei data center, che oggi rappresenta oltre la metà dei ricavi del gruppo.

La società è probabile che oggi raggiunga un nuovo record sopra 170 dollari per azione. Fonte: xStation5 Gli ADRs europei di Alibaba sono in rialzo di quasi l’8% oggi, quotando ai massimi livelli dall’autunno 2021. Fonte: xStation5

