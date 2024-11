I prezzi del cacao aumentano a causa delle preoccupazioni sull'offerta 💡

Il mercato del cacao ha registrato una crescita molto forte dall'inizio di questa settimana, poiché sono emerse preoccupazioni riguardo alla raccolta attuale in Costa d'Avorio. Attualmente, la raccolta procede senza problemi e le spedizioni verso i porti sono aumentate del 30% rispetto allo scorso anno. Tuttavia, le recenti abbondanti piogge in alcune aree del paese hanno causato la formazione di muffa sui semi di cacao essiccati, e alcune spedizioni non vengono accettate dai commercianti. Inoltre, la siccità e le alte temperature in altre zone minacciano gli alberi di cacao in vista della cosiddetta "mezza stagione", che inizia ad aprile. Nonostante ciò, le piogge sono ora cruciali dal punto di vista della stagione principale in corso. Eccessive quantità di pioggia stanno causando problemi di approvvigionamento e potrebbero portare a malattie degli alberi e alla formazione di muffa durante l'ultimo periodo chiave della raccolta principale a dicembre. Allo stesso tempo, stiamo assistendo a un ulteriore calo delle scorte di cacao nei porti di New York (cacao per la consegna dei futures), che sono ora ai minimi dal 2005.

I prezzi del cacao sono aumentati di circa il 17% questa settimana. Il prezzo è ora ai livelli più alti da metà ottobre e sta testando l'area intorno ai 8200 dollari per tonnellata. La linea di tendenza rialzista è stata rotta ieri. L'attuale aumento sembra essere speculativo, ma ulteriori problemi di approvvigionamento potrebbero portare a un breakout della resistenza vicino ai 8400 dollari per tonnellata. In tal caso, la strada sarebbe aperta verso una resistenza intorno ai 10.000 dollari. Il cacao non raggiungeva questi livelli da giugno.

Â

Â

Â