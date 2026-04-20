I prezzi del petrolio aumentano a causa dello scontro tra la retorica politica e la realtà 📌

I prezzi del petrolio stanno rimbalzando dopo il fine settimana, con l’OIL in rialzo del 3,50% a 90 USD, mentre il WTI guadagna il 4,50% a 87 USD. Le preoccupazioni del mercato sono tornate e il rischio di nuove interruzioni più gravi in Medio Oriente è aumentato. Inizialmente, i prezzi erano saliti molto più bruscamente dopo gli attacchi contro navi commerciali nello Stretto di Hormuz, le nuove minacce iraniane al traffico marittimo e il sequestro di una nave iraniana da parte delle forze statunitensi. Successivamente, i prezzi hanno parzialmente ritracciato dai massimi intraday.

La situazione in Medio Oriente è nuovamente peggiorata dopo un breve periodo di ottimismo. L’Iran ha ritirato i precedenti segnali di riapertura dello stretto, attribuendo la responsabilità al continuo blocco navale statunitense, mentre i negoziati per il cessate il fuoco stanno diventando sempre più fragili. Teheran ha lasciato intendere che potrebbe non partecipare al prossimo round di colloqui in Pakistan, accusando gli Stati Uniti di richieste irrealistiche, mentre l’attuale tregua di due settimane scade mercoledì. L’assenza di chiari progressi diplomatici e l’aumento della pressione militare stanno spingendo gli investitori a considerare sempre più la regione come una fonte persistente di rischio geopolitico, piuttosto che come uno shock temporaneo guidato dalle notizie.

Per i mercati non si tratta più soltanto di retorica, ma dell’impatto reale sui flussi energetici, sulla fiducia nel trasporto marittimo e sulla stabilità finanziaria della regione del Golfo. Il traffico navale attraverso Hormuz resta ben al di sotto dei livelli normali, i prezzi dei carburanti stanno salendo a livello globale e alcuni governi stanno iniziando ad attingere alle riserve o a introdurre misure di risparmio energetico. Emergono inoltre segnali che gli Stati del Golfo si stiano preparando a disagi prolungati: gli Emirati Arabi Uniti stanno valutando misure di sostegno finanziario e persino il possibile utilizzo di valute alternative nel commercio petrolifero in scenari di stress. Per ora, OIL intorno a 90 USD e WTI vicino a 87 USD indicano che il mercato petrolifero resta teso, anche se le speranze di una risoluzione del conflitto rimangono ancora rilevanti.