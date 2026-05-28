🚨Axios riporta che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo, ma necessitano ancora dell'approvazione finale di Trump.

Secondo Axios, uno dei media più affidabili di Washington, i negoziatori statunitensi e iraniani avrebbero raggiunto un accordo preliminare su un memorandum d’intesa (MOU) di 60 giorni, che prevederebbe l’estensione del cessate il fuoco e l’avvio di negoziati sul programma nucleare iraniano. Manca ora solo l’approvazione finale di Trump: il presidente ha chiesto ai mediatori “alcuni giorni per riflettere”. Cosa include l’accordo? I dettagli riportati da Axios sono molto specifici. Lo Stretto di Hormuz dovrebbe essere completamente riaperto — senza pedaggi e senza interferenze alle navi — e l’Iran si impegnerebbe a rimuovere le mine dallo stretto entro 30 giorni dalla firma. Allo stesso tempo, il blocco navale statunitense verrebbe revocato in proporzione al ripristino del traffico commerciale. L’Iran si impegnerebbe formalmente a non perseguire lo sviluppo di armi nucleari e, durante una finestra negoziale di 60 giorni, verrebbero discussi lo smaltimento dell’uranio altamente arricchito e i limiti a un’ulteriore attività di arricchimento. Da parte sua, gli Stati Uniti prometterebbero colloqui per la rimozione delle sanzioni, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e la creazione di un meccanismo per la consegna di beni e aiuti umanitari all’Iran. Perché i mercati reagiscono immediatamente? La reazione dei mercati riflessa nelle quotazioni odierne è un classico esempio di “anticipation trade”. Il petrolio greggio (OIL -0,25%, OIL.WTI -0,48%) scende perché la possibile riapertura dello Stretto di Hormuz segnala il ritorno del petrolio iraniano sul mercato e quindi un aumento dell’offerta globale. Il dollaro perde terreno (USDIDX -0,16%, USDPLN -0,29%) perché l’allentamento delle tensioni geopolitiche sposta i capitali lontano dagli asset rifugio, favorendo automaticamente EURUSD (+0,21%) e GBPUSD (+0,10%). L’oro registra un lieve rialzo (+0,11%): il dollaro si indebolisce, ma l’incertezza sulla finalità dell’accordo mantiene il metallo prezioso sostenuto come classica copertura “wait-and-see”. Perché non è ancora il momento di festeggiare? Trump e i suoi consiglieri hanno più volte ritenuto di essere vicini a un accordo, senza che nulla si concretizzasse. Un elemento cruciale è che l’Iran non ha ancora confermato ufficialmente di aver ottenuto le “necessarie approvazioni” interne: questa informazione proviene esclusivamente da funzionari anonimi statunitensi. Axios è una fonte con un ottimo track record a Washington e le sue notizie sono prese seriamente dai mercati, ma fino alla firma ufficiale di Trump lo scenario resta nel campo delle indiscrezioni non confermate. I mercati stanno quindi prezzando oggi la semplice possibilità di una svolta: se l’accordo dovesse fallire, la correzione potrebbe essere altrettanto rapida e violenta quanto il rally attuale. Al momento, l'indice US100 ha recuperato tutte le perdite della giornata e sta registrando un rialzo intraday. Fonte: xStation

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