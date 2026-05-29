Notizie del mattino: il petrolio cala, gli indici azionari continuano a salire (29.05.2026)

I future sugli indici statunitensi registrano lievi rialzi nelle prime contrattazioni di oggi, mentre anche i future azionari europei mostrano guadagni moderati, con il contratto future sul DAX (DE40) in aumento dello 0,3%. Il cambio EUR/USD è leggermente in calo, mentre Bitcoin perde lo 0,3% e continua a faticare nel recuperare slancio rialzista dopo il recente forte sell-off. I prezzi del petrolio sono scesi sotto i 92 dollari al barile, attenuando le preoccupazioni sulle pressioni inflazionistiche e su un ulteriore aumento dei rendimenti obbligazionari.

Costco Wholesale ha riportato un utile per azione (EPS) del terzo trimestre fiscale pari a 4,93 dollari, leggermente superiore alla stima di consenso di 4,91 dollari, mentre i ricavi si sono attestati a 70,53 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 69,62 miliardi di dollari. Le vendite comparabili a livello aziendale, escluse le variazioni dei prezzi della benzina e gli effetti del cambio valutario, sono aumentate del 6,6% su base annua, lievemente sotto le attese di mercato del 6,7%.

Il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha sottolineato che gli Stati Uniti hanno imposto le sanzioni più severe contro la Russia rispetto a qualsiasi altro Paese, colpendo in particolare le esportazioni petrolifere russe. Ha inoltre dichiarato che gli USA restano leader mondiali nell’intelligenza artificiale, stanno collaborando strettamente con le aziende del settore AI per bilanciare innovazione e sicurezza normativa, e si aspetta che il mercato globale del petrolio rimanga ben rifornito, osservando che quasi 2.000 navi sono attualmente in attesa di lasciare la regione del Golfo.

Le azioni di Dell Technologies sono balzate di quasi il 40% nelle contrattazioni after-hours dopo che la società ha rivisto al rialzo la guidance per l’intero anno e riportato risultati del primo trimestre superiori alle attese sia in termini di ricavi sia di utili. Nel frattempo, Costco Wholesale ha riportato un utile per azione (EPS) del terzo trimestre fiscale di 4,93 dollari, leggermente sopra la stima di consenso di 4,91 dollari, mentre i ricavi hanno raggiunto 70,53 miliardi di dollari, superando le aspettative degli analisti di 69,62 miliardi. Le vendite comparabili aziendali, escluse benzina e cambi valutari, sono aumentate del 6,6% su base annua, lievemente inferiori alle attese del mercato del 6,7%.

Le azioni di American Eagle Outfitters sono scese dell’11% dopo che le vendite comparabili del marchio American Eagle hanno registrato un calo del 2% su base annua nel primo trimestre.

Anthropic ha raccolto 65 miliardi di dollari in un round Series H, raggiungendo una valutazione post-money di 965 miliardi di dollari, toccando un nuovo massimo in vista della IPO prevista nel 2026.

In Giappone, l’avvio di nuovi cantieri residenziali è diminuito dell’11,4% su base annua, un dato significativamente peggiore rispetto alle aspettative di mercato che prevedevano un aumento del 14,8%. Nel frattempo, l’indice di fiducia dei consumatori giapponesi è salito a 33,6, superando la previsione di 32,4, mentre i prezzi delle importazioni in Germania sono aumentati dell’1,2% su base mensile, leggermente sopra le attese dell’1,1%.

Fonte: xStation5