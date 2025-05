I prezzi del petrolio raggiungono il minimo degli ultimi quattro anni a 58 dollari

I prezzi del petrolio sono crollati ai minimi degli ultimi quattro anni: il WTI (OIL.WTI) ha perso oltre il 19% nel mese di aprile, mentre il Brent è scambiato intorno ai 61 dollari al barile. Si tratta del calo mensile più ampio dal novembre 2021, causato dalle crescenti tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina e dall’aumento dell’offerta da parte dell’OPEC+. Guerra commerciale e pressione OPEC+ sui mercati Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'annuncio del 2 aprile da parte del Presidente Donald Trump di nuovi dazi su larga scala, in particolare contro la Cina, ha fortemente indebolito le prospettive di consumo energetico. L’economia statunitense si è contratta nel primo trimestre per la prima volta dal 2022, mentre l’attività manifatturiera cinese ha registrato la sua peggiore contrazione da dicembre 2023. Le principali banche di Wall Street, tra cui Goldman Sachs e JPMorgan, hanno rivisto al ribasso le loro previsioni sul prezzo del petrolio, stimando ora una media annuale per il Brent di 68,23 dollari al barile, rispetto ai 72,13 dollari previsti a marzo. Nel frattempo, l’OPEC+ sta valutando un’accelerazione dell’aumento della produzione nella riunione del 5 maggio, con l’Arabia Saudita che si dichiara pronta a sostenere un periodo prolungato di prezzi bassi. Nonostante un calo inatteso delle scorte di greggio statunitensi di 2,7 milioni di barili nell’ultima settimana, la volatilità del mercato è aumentata: l’United States Oil Fund ha registrato flussi di scambio irregolari, con la partecipazione dei piccoli investitori che amplifica le oscillazioni dei prezzi. OIL.WTI (D1) Il petrolio sta attualmente ritestando i minimi a 4 anni intorno ai 58 USD. I ribassisti potrebbero puntare al livello di supporto a 55 USD, mentre i rialzisti tenteranno di riconquistare la soglia dei 60 USD.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.