I prezzi del petrolio salgono dopo i segnali di allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina

I prezzi del petrolio sono aumentati, spinti da segnali di un possibile allentamento delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, oltre che da un miglioramento della situazione geopolitica in Medio Oriente.

Recentemente, il mercato del petrolio ha vissuto una significativa volatilità, causata dalle tensioni tra le due maggiori economie del mondo, USA e Cina, che sono anche i maggiori consumatori della commodity. La crescente disputa commerciale ha influito negativamente sulla domanda globale di energia, determinando un calo dei prezzi. Tuttavia, le recenti dichiarazioni del Presidente statunitense Donald Trump, che ha espresso la disponibilità a incontrare il leader cinese Xi Jinping, hanno contribuito a un aumento di circa il 2% dei prezzi del petrolio. Il contratto Brent è salito dell’1,8% a 63,80 dollari al barile, mentre il WTI statunitense ha guadagnato il 2,0%, superando i 60 dollari al barile.

Inoltre, la situazione in Medio Oriente ha iniziato a stabilizzarsi. La visita del Presidente Trump in Israele ha assunto un significato particolare alla luce del recente accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Trump ha annunciato la fine dei combattimenti e ha promesso di organizzare un vertice di pace in Egitto finalizzato a porre fine definitivamente al conflitto nella Striscia di Gaza. Questo allentamento delle tensioni ha ridotto le preoccupazioni sulla stabilità delle forniture di petrolio provenienti da questa importante regione, che aveva recentemente causato notevoli turbolenze nei mercati delle materie prime energetiche.

Fonte: xStation5

Nonostante l’allentamento temporaneo, gli investitori rimangono vigili e seguono da vicino l’evoluzione degli eventi, sia sul fronte commerciale tra Stati Uniti e Cina sia in Medio Oriente. Entrambi i fattori avranno un ruolo chiave nel determinare i futuri movimenti dei prezzi del petrolio e le dinamiche del mercato energetico globale.