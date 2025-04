IBM in vista dei risultati del primo trimestre 2025: considerazioni chiave

Più tardi oggi, dopo la chiusura di Wall Street, la storica azienda tecnologica americana IBM pubblicherà i risultati finanziari del primo trimestre del 2025. Gli investitori seguiranno con attenzione il report del “Big Blue”, soprattutto in un contesto di persistente volatilità del settore tecnologico legata alle incertezze sul commercio internazionale. Curiosamente, IBM si è distinta rispetto al trend generale del comparto tech, registrando un guadagno di circa l’11% da inizio anno, mentre molti altri titoli del settore hanno subito cali significativi. In attesa della pubblicazione dei risultati, le azioni IBM sono in rialzo del 2% nella sessione odierna. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Cosa si aspettano gli analisti per il report di oggi? Utile per azione (EPS): previsto tra 1,40 e 1,43 dollari, in calo di circa il 15% su base annua. Tuttavia, il dato dell’anno precedente includeva un guadagno straordinario derivante dalla cessione di The Weather Company.

Ricavi: attesi intorno ai 14,4 miliardi di dollari, in linea con l’anno scorso.

Segmento Software: crescita attesa del 7,5% annuo.

Segmento Consulenza: previsto in calo del 2,6% annuo.

Segmento Infrastrutture tecnologiche: atteso in calo del 10,2% annuo.

Suddivisione dei ricavi: software al 44%, consulenza al 35%, infrastrutture al 19%. Come ha reagito in passato il titolo IBM alla pubblicazione dei risultati? Nel 60% dei casi degli ultimi cinque anni, il titolo ha registrato una reazione positiva.

Il ritorno medio positivo post-earnings è stato del 4,8%.

Il massimo guadagno in un solo giorno, in seguito a una trimestrale, ha raggiunto il 13%. I dati storici suggeriscono che IBM tende a comportarsi in modo resiliente nei periodi di instabilità dei mercati, come dimostrato nel 2000, 2008 e 2020. L’azienda non ha registrato una crescita significativa dei ricavi di recente. Vale anche la pena notare che il primo trimestre tende storicamente a mostrare performance più deboli rispetto ai successivi.

Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB Cosa tenere d’occhio?

Un elemento chiave del report finanziario sarà capire se IBM riuscirà a superare le aspettative degli analisti, in particolare nel segmento software, previsto come principale motore di crescita. Gli investitori seguiranno con attenzione anche i commenti del management sulla strategia legata all’intelligenza artificiale e sull’eventuale impatto dei dazi sull’attività dell’azienda. Grazie alla sua posizione stabile, ai consistenti ricavi provenienti da software e consulenza, e alla forte presenza tra le aziende Fortune 500, IBM è considerata da alcuni un "porto sicuro" nel settore tech, in un contesto di mercato instabile — il che potrebbe favorire una reazione positiva in caso di risultati superiori alle attese. Le azioni della società hanno recentemente sovraperformato i futures sull’indice Nasdaq 100 (US100). Il titolo IBM viene scambiato attualmente circa il 7-8% al di sotto dei massimi locali più recenti e resta al di sopra del livello precedente alla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2024, che avevano superato ampiamente le aspettative.

Fonte: xStation5



Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.