Grafico del giorno: EURUSD in attesa della pubblicazione dei dati sull'inflazione tedesca in risposta a un possibile cambio di politica monetaria della BCE (29.05.2026)

Oggi i mercati riceveranno i dati preliminari sull’inflazione provenienti dai principali stati tedeschi, seguiti nel corso della giornata dalla pubblicazione dell’inflazione a livello nazionale (14:00 CET). Sullo sfondo di crescenti aspettative per un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Banca Centrale Europea, l’attenzione degli investitori si concentra naturalmente su EURUSD. Se la BCE dovesse effettivamente aumentare i tassi, l’euro potrebbe beneficiare nel breve termine, anche se la banca centrale rischierebbe di indebolire ulteriormente l’attività economica in cambio di ulteriori progressi nella lotta all’inflazione. D’altro canto, una decisione di mantenere i tassi invariati—nonostante i mercati siano quasi completamente convinti di un rialzo—potrebbe pesare sull’euro e mettere sotto pressione EURUSD, attualmente scambiato all’interno di una formazione tecnica interessante. Analisi tecnica (timeframe D1)

Sul grafico giornaliero, EURUSD rimane intrappolato all’interno di un triangolo simmetrico di medio periodo, una fase di consolidamento in sviluppo da marzo. Il prezzo si sta avvicinando all’apice della figura, suggerendo che un breakout e un movimento direzionale più marcato potrebbero essere imminenti. Il prezzo oscilla attualmente attorno alla media mobile esponenziale a 50 giorni (1,1695) e alla media mobile esponenziale a 200 giorni (1,1670). Le due medie si trovano molto vicine tra loro, confermando l’assenza di un trend definito e sottolineando la transizione del mercato verso una fase neutrale e range-bound. EURUSD si trova leggermente sotto la 50 EMA ma sopra la 200 EMA, mantenendo quindi un’impostazione tecnica complessivamente neutra. Il limite superiore del triangolo si colloca nell’area 1,1680–1,1700, mentre il supporto chiave si trova tra 1,1630–1,1650. Il mercato ha rispettato più volte entrambi i confini, con i massimi di aprile e maggio ripetutamente respinti in area resistenza e i minimi di marzo e maggio che hanno definito una trendline di supporto crescente. Da un punto di vista tecnico, i breakout da triangoli simmetrici tendono a generare movimenti direzionali significativi, soprattutto quando avvengono in prossimità dell’apice della figura. MACD e RSI

Il MACD rimane sotto la linea dello zero, sebbene l’istogramma mostri una chiara riduzione della pressione negativa. Questo suggerisce: Un indebolimento del momentum ribassista

La possibile formazione di un segnale rialzista nel caso in cui la linea MACD incroci sopra la linea del segnale Sebbene non si tratti ancora di un segnale di acquisto definitivo, la pressione venditrice appare in diminuzione. Nel frattempo, l’RSI si trova intorno a 48, praticamente in area neutrale. Questo lascia spazio sia a un breakout rialzista sia ribassista, senza indicazioni di condizioni di ipercomprato o ipervenduto. Livelli chiave da monitorare

Supporti: 1,1640–1,1650 (limite inferiore del triangolo)

1,1600

1,1540 Resistenze: 1,1680–1,1700 (limite superiore del triangolo)

1,1760

1,1820–1,1850 Scenario rialzista

Un breakout sopra 1,1700, accompagnato da una chiusura giornaliera sopra il limite superiore del triangolo, rappresenterebbe il primo segnale significativo di rinnovato momentum rialzista. In questo scenario, EURUSD potrebbe inizialmente puntare all’area 1,1760 prima di un possibile retest dei massimi di aprile in area 1,1820–1,1850. Scenario ribassista

Se la coppia non riuscisse a superare la resistenza e rompesse invece al ribasso il supporto in area 1,1640, aumenterebbe sensibilmente il rischio di un movimento verso 1,1600 e successivamente 1,1540. Un tale breakout sarebbe inoltre coerente con il MACD ancora sotto la linea dello zero. Conclusione

Dal punto di vista tecnico, EURUSD si trova attualmente in un punto di equilibrio. La caratteristica più rilevante del grafico resta il triangolo simmetrico in fase di restringimento, che suggerisce l’imminenza di un breakout. Finché la coppia rimane intrappolata tra 1,1640 e 1,1700, né i compratori né i venditori hanno un vantaggio chiaro. Tuttavia, il graduale indebolimento del momentum ribassista sul MACD aumenta leggermente la probabilità di un tentativo di breakout al rialzo nelle prossime sedute. Fonte: xStation5

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