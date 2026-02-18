Il cacao crolla del 45% quest'anno 🚩La svendita accelera

I futures sul cacao dell’ICE (COCOA) sono in calo di oltre il 6% oggi, mentre i trader continuano a rinviare gli acquisti in Costa d’Avorio e Ghana, nonostante il forte taglio del prezzo alla produzione (farmgate) pagato agli agricoltori in Ghana. I futures sul cacao a New York stanno registrando la settima seduta consecutiva in ribasso. Dall’inizio dell’anno, i futures sul cacao sia a Londra sia a New York hanno perso circa il 45%. I prezzi sono ora ai livelli più bassi da settembre 2023, avendo quasi completamente riassorbito il rally speculativo osservato nel 2024.

Il Ghana (secondo produttore mondiale) ha ridotto i prezzi farmgate di quasi il 30% la scorsa settimana. La Costa d’Avorio (primo produttore mondiale) ha dichiarato che non modificherà il prezzo farmgate prima della fine dell’attuale stagione del raccolto principale, il 31 marzo, anche se alcune indiscrezioni suggeriscono che stia valutando una riduzione.

Le pressioni ribassiste persistono perché gli acquirenti sono riluttanti a pagare i prezzi ufficiali per le fave in Ghana e Costa d’Avorio; il taglio dei prezzi in Ghana, insieme all’indebolimento della domanda, probabilmente costringerà anche la Costa d’Avorio a procedere con un adeguamento.

Prospettive di mercato: i prezzi potrebbero rimanere sotto pressione, poiché la domanda più debole e il miglioramento delle prospettive del raccolto in Africa occidentale alimentano le aspettative di un surplus tra domanda e offerta che potrebbe protrarsi fino al 2027.

Detto ciò, i rischi strutturali sulla produzione potrebbero limitare l’entità di ulteriori ribassi. Un eventuale rimbalzo della domanda, favorito da prezzi più bassi, potrebbe inoltre modificare rapidamente il sentiment, mantenendo elevata la volatilità.

Dal punto di vista tecnico, l’RSI giornaliero del cacao è sceso intorno a 20, segnalando condizioni di ipervenduto estremo — una situazione altamente insolita per il mercato del cacao. Tuttavia, il trend di fondo resta ribassista, con i venditori saldamente in controllo.